Alto Network Resmi Luncurkan Askara Connect dan Collab Perkuat Ekosistem Layanan Pelanggan

CEO PT Alto Network, Gretel Griselda dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (9/4/2026).(Foto: Inilah.com/Diana Rizky)

Alto Network meluncurkan Askara Connect dan Askara Collab untuk mempermudah pelanggan ketika menghadapi permasalahan saat bertransaksi.

"Harapannya tentunya kalau secara langsung, member kami semua merasakan kemudahan dalam memberikan layanan yang lebih cepat kepada masyarakat, kepada customer karena kami kan ada value added service yang hari ini kami luncurkan, yaitu Askara Connect dan juga Askara Collab," ungkap CEO PT Alto Network, Gretel Griselda dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (9/4/2026).

Sebagai informasi, Askara Connect merupakan platform operasional terintegrasi yang dirancang untuk membantu klien Alto mengelola seluruh aktivitas di satu tempat.

"Jadi di Askara Connect bisa melihat status transaksi dan juga success rate yang lebih cepat. Di situ juga seluruh member kami, bisa mengetahui apabila ada masalah atau bisa mengetahui root cause dengan lebih cepat," tuturnya.

Sementara itu, Askara Collab merupakan interactive assistant yang dirancang untuk membantu proses complaint handling di berbagai media komunikasi, seperti WhatsApp dan email.

"Di Askara Collab, kami secara custom juga bisa memberikan alert yang sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing member, baik itu berupa suspect rate, bisa berupa alert-alert yang dibutuhkan oleh customer, ticketing-nya itu langsung terkoneksi dengan sistem ticketing kami gitu," jelasnya.

Ia mengatakan baik Askara Connect dan Collab merupakan solusi business to business (B2B) yang secara otomatis diberikan oleh Alto Network, tanpa tambahan biaya apapun.

"Jadi memang ini adalah upaya kami untuk mempertahankan pangsa pasar terbesar kami. Kita akan secara otomatis kami berikan kepada seluruh member switching kami. Kalau Askara Connect bahkan sudah mulai dari bulan lalu, tapi Askara Collab akan mulai dari minggu depan," jelas Gretel.