Alwi Farhan Kandas di BAC 2026

Kamis, 9 April 2026 - 21:30 WIB

Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, bertanding di final, Minggu (25/1/2026). Alwi menjuarai Daihatsu Indonesia Masters 2026 setelah mengalahkan pemain tunggal Thailand, Panitchaphon Teeraratsakul, 21-5, 21-6. (Foto: inilah.com/Bagas)

Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan mengaku memetik pelajaran berharga seusai dihentikan wakil Jepang Kodai Naraoka di babak 16 besar Kejuaraan Asia Bulu Tangkis atau Badminton Asia Championships (BAC) 2026.

Alwi dipaksa mengakui ketangguhan Naraoka dua gim langsung 16-21 dan 17-21 di Ningbo Olympic Arena, Ningbo, China, Kamis.

Alwi mengaku dirinya kerap terpancing emosi oleh strategi perang urat saraf yang diterapkan oleh Naraoka.

"Keunggulan lawan menurut saya, dia bisa memainkan pertandingan yang unik dan juga pandai memancing emosi," kata Alwi dikutip dari keterangan pascalaga PBSI.

Alwi sangat menyesali penampilannya karena tidak dapat menerapkan skema permainan yang sudah dipersiapkan.

"Saya kurang puas dengan permainan saya tadi, saya tertekan terus dan beberapa kali terpancing emosi. Mungkin itu trik bermain lawan, saya akan belajar untuk kembali lebih kuat," ujarnya.

Ini merupakan pertemuan perdana Alwi menghadapi tunggal peringkat kesepuluh dunia tersebut.

Dari kekalahan ini, Alwi kini ingin mengalihkan fokusnya untuk persiapan menghadapi turnamen selanjutnya yakni Thomas dan Uber Cup 2026.

"Selanjutnya saya mau berlatih lagi untuk persiapan Thomas dan Uber Cup 2026," kata Alwi.

Dengan tersingkirnya Alwi maka di sektor tunggal putra, tim bulu tangkis Indonesia tinggal menyisakan Jonatan Christie yang telah lolos ke perempat final.

Jojo, sapaan akrabnya, sebelumnya menghajar tunggal Jepang Yudai Okimoto dua gim langsung.