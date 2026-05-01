Ambang Batas 13 Kursi ala Yusril Dinilai Masuk Akal, Tapi tak Ramah buat PBB

Pengamat politik Hendri Satrio mengapresiasi usulan Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, soal jumlah komisi di DPR RI dijadikan ambang batas parlemen. Hendri menilai usulan tersebut tidak serta merta menguntungkan Partai Bulan Bintang (PBB).

"Ya itu masukan yang secara hitungan politiknya oke tuh. Jadi, enggak ada partai politik yang enggak punya wakil di komisi. Jadi itu sebetulnya usulan bagus juga," kata Hendri, kepada inilah.com, Jumat (1/5/2026).

Hendri memandang tujuan dari usulan Yusril tersebut tidak berbeda dengan aturan pembagian anggota komisi yang berlaku saat ini. Direktur Utama Lembaga Survei KedaiKOPI itu menyebut usulan Yusril bertujuan untuk memastikan masing-masing fraksi memiliki perwakilan di setiap komisi.

"Dan sebetulnya kan sebelum 13, komisinya cuma 11, kan maksudnya juga itu, sama. Setiap partai politik setidaknya punya wakil di komisi, gitu," terang Hendri

"Jadi kalau kemudian mau dihitung ambang batasnya minimal 13 kursi di DPR, ya boleh juga," imbuhnya.

Lebih lanjut, Hendri melihat usulan Yusril tidak menguntungkan salah satu partai, termasuk PBB. Diketahui, Yusril merupakan Ketua Umum PBB pertama. PBB gagal masuk DPR pada Pileg 2024.

"Itu justru belum tentu menguntungkan PBB itu. Susah lho 13 kursi itu. Belum tentu PBB bisa juga gitu. Jadi sebetulnya itu usulan yang tidak mengubah threshold sekarang sih," ucap Hendri.

Sebelumnya, Menko Yusril mengusulkan agar jumlah komisi di DPR saat ini dijadikan ambang batas untuk setiap partai politik peserta pemilu. Saat ini ada 13 komisi di DPR.

Yusril mengusulkan agar setiap partai mendapatkan minimal 13 kursi di DPR. Dan apabila ada partai yang mendapatkan kurang dari 13 kursi, dia menyarankan agar partai tersebut diperbolehkan bergabung dengan partai yang mendapatkan minimal 13 kursi atau lebih.

"Misalnya, yang dijadikan acuan adalah sebenarnya berapa komisi yang ada di DPR. Nah itu kan sekarang diatur dalam tata tertib, seyogyanya diatur dalam Undang-Undang," kata Yusril di Jakarta, dikutip Kamis (30/4/2026).

"Dengan demikian, maka tidak ada suara yang hilang dan itu cukup adil bagi kita semua," sambung dia.

