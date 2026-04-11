Ambisi Besar Thailand! Target Tembus Semifinal Piala AFF U-17 2026 Jadi Harga Mati

Pelatih Timnas Thailand Sirisak Yodyathai (kanan) memberikan penjelasan saat konferensi pers prapertandingan Piala AFF U-17 2026 di Surabaya, Sabtu (11/4/2026). (Foto: Antara/Naufal Ammar Imaduddin)

Pelatih Thailand Sirisak Yodyathai menargetkan timnya mampu menembus babak semifinal pada ajang Piala AFF U-17 2026 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo dan Stadion Gelora Joko Samudro Gresik, Jawa Timur, pada 11-24 April 2026.

“Kami berharap bisa mencapai semifinal terlebih dahulu,” kata Sirisak saat konferensi pers pra-pertandingan di Surabaya, Sabtu (11/4/2026).

Menurut dia, kekuatan tim-tim peserta AFF U-17 tahun ini semakin merata, terutama dengan kehadiran sejumlah negara kuat seperti Australia, Vietnam, dan Indonesia yang menunjukkan perkembangan signifikan di level Asia.

Ia menilai kondisi tersebut membuat persaingan semakin kompetitif dan menuntut setiap tim tampil konsisten sejak fase grup.

Selain itu, ia menambahkan setiap lawan di grup memiliki karakter permainan berbeda sehingga Thailand harus mampu beradaptasi di setiap pertandingan.

“Semua tim di grup kami kuat dan memiliki ciri khas masing-masing,” ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa laga ke laga berikutnya menjadi strategi utama agar timnya tidak kehilangan fokus.

Lebih lanjut, ia menambahkan, turnamen AFF U-17 ini juga menjadi momentum penting bagi para pemain muda Thailand untuk mendapatkan pengalaman internasional.

Ia berharap para pemain dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan kualitas permainan mereka.

“Kami ingin mendapatkan pengalaman yang baik di sini dan seluruh persiapan tim telah berjalan dengan baik sehingga para pemain siap menghadapi ketatnya persaingan di turnamen ini,” ujarnya.

Timnas Thailand akan berhadapan dengan Filipina dalam pertandingan babak penyisihan grup B Piala AFF U-17 2026 di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Minggu (12/4), pukul 15:30 WIB.

