Amien Rais Singgung Para Bandit Ekonomi

Kasus sengketa tanah antara Rocky Gerung dan PT Sentul City TBK masih terus menjadi perhatian publik. Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais ikut menanggapi pelik persoalan itu.



Sengketa tanah antara Rocky Gerung vs Sentul City dianggapnya sebagai fenomena gunung es. Artinya terdapat masalah yang luar biasa besar dalam pertanahan di republik ini.



"Ini (Rocky Gerung vs Sentul City) hanya kecil, the tip of the iceberg, tapi yang di dalamnya itu memang besar sekali," kata Amien Rais lewat akun YouTube-nya, Amien Rais Official, Jumat (23/9/2021).



Amien Rais juga menyoroti PT Sentul City yang menguasai sekitar 3 ribu hektare tanah di Kabupaten Bogor semenjak tahun 1998. Penguasaan lahan begitu luas oleh para konglomerat hingga korporasi menunjukan dugaan adanya bandit-bandit pertanahan dan ekonomi.

Dia mendukung langkah Rocky Gerung dan sejumlah pihak lainnya menghadapi Sentul City lewat jalur hukum terkait kasus pertanahan di Kabupaten Bogor.



"Artinya dengan penguasaan lahan yang luar biasa oleh mereka itu, para bandit ekonomi, itu betul-betul sudah menghina Indonesia," ujarnya.



