Amuk Harga Avtur: Wings Air dan Garuda Lempar Handuk, Tutup Rute Sepi

Kenaikan harga avtur antara 70 persen hingga 80 persen benar-benar membuat maskapai penerbangan sulit bernapas. Mereka pun harus semakin selektif dalam mempertahankan rute.

Rute “gemuk” tentu dipertahankan, sementara rute sepi penumpang berpotensi ditutup. Misalnya, maskapai Wings Air memutuskan menutup rute Bandung–Yogyakarta, padahal baru sebulan beroperasi.

Sebagai informasi, rute Bandung–Yogyakarta diresmikan Wings Air pada 11 Februari 2026. Penerbangan tersebut menggunakan pesawat tipe ATR 72-500 dengan kode penerbangan IW 1812.

Untuk jadwalnya, penerbangan berangkat pukul 11.05 WIB dan tiba pukul 12.35 WIB dari Bandara Husein Sastranegara. Sementara rute Yogyakarta–Bandung dengan kode penerbangan IW 1811 memiliki jadwal keberangkatan pukul 13.00 WIB dan tiba pukul 14.25 WIB. Namun, layanan tersebut berhenti beroperasi setelah terakhir melayani arus balik Lebaran 2026.

Langkah serupa dilakukan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Maskapai pelat merah itu terpaksa menutup permanen rute Jakarta–Bengkulu pada 28 Maret 2026.

Keputusan Garuda Indonesia menutup rute Jakarta–Bengkulu bukan untuk membesarkan Citilink, meskipun rute tersebut kini dilayani anak usahanya. Faktor utamanya adalah hukum ekonomi, yakni sepinya penumpang.

Hal itu terkonfirmasi dari pernyataan Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, yang sempat mengunjungi kantor pusat Garuda Indonesia di Tangerang, Banten, guna membahas kelanjutan layanan penerbangan ke Bengkulu.

“Dari pihak maskapai, penjelasan disampaikan oleh Direktur Teknik Garuda Indonesia, Mukhtaris. Salah satu alasannya adalah tingkat keterisian penumpang pada rute Bengkulu yang masih rendah sehingga berpotensi menimbulkan kerugian berkelanjutan bagi perusahaan,” ujar Gubernur Helmi.

Rendahnya tingkat keterisian penumpang atau load factor menjadi tantangan utama dalam menjaga keberlanjutan rute penerbangan. Dalam industri penerbangan, okupansi yang tidak optimal berdampak langsung pada biaya operasional dan profitabilitas maskapai.

Harga Avtur Membebani

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Lukman F. Laisa, menyebut evaluasi jaringan merupakan praktik normal dalam industri penerbangan global.

Maskapai perlu melakukan penyesuaian agar utilisasi armada optimal dan tidak membebani keuangan perusahaan. “Setiap rute harus memenuhi indikator komersial tertentu, termasuk tingkat keterisian kursi dan keberlanjutan pendapatan operasional,” paparnya.

Ia mengatakan, jika rute tidak mencapai target bisnis, maskapai akan memindahkan pesawat ke jalur dengan potensi pendapatan lebih baik. Karena itu, penutupan rute merupakan bagian dari tata kelola bisnis yang sehat dan tidak dapat diartikan sebagai penurunan komitmen pelayanan.

Sebagai catatan, biaya avtur, suku cadang, dan perawatan pesawat menjadi komponen utama yang memengaruhi harga tiket penerbangan domestik. Khusus avtur, kontribusinya mencapai 30–40 persen terhadap total biaya operasional.

Masalahnya, harga avtur melonjak sejak bulan ini. Berdasarkan laman Pertamina, harga avtur untuk penerbangan domestik naik 72,45 persen di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) pada periode 1–30 April 2026, dari Rp13.656 menjadi Rp23.551 per liter.

Sementara itu, harga avtur untuk maskapai penerbangan internasional tercatat naik 80,32 persen, dari US$74,2 per kiloliter pada Maret menjadi US$133,8 per kiloliter pada April.

Kenaikan harga avtur juga terjadi di bandara lain. Di Bandara Halim Perdanakusuma (HLP), misalnya, harga avtur naik dari Rp14.880 per liter pada bulan lalu menjadi Rp24.775 per liter.