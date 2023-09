Amunisi Melempem, Indonesia vs Vietnam Tanpa Gol di Leg I Semifinal Piala AFF 2022

Timnas Indonesia gagal memanfaatkan faktor jadi tuan rumah dengan bermain seri 0-0 kontra Vietnam di laga leg pertama semifinal Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (6/1/2023).

Skuad berjuluk Garuda sebenarnya tampil tak terlalu buruk, bahkan cenderung mendominasi selama 90 menit. Sayang, peluang demi peluang yang tercipta tak kunjung berbuah gol.

Pada laga tersebut, pelatih Shin Tae-yong menurunkan trio Yakob Sayuri, Dendy Sulistyawan dan Marselino Ferdinan di lini depan yang disokong Marc Klok dan Rachmat Irianto di tengah. Di belakang ada Pratama Arhan, Rizky Ridho, Fachruddin Aryanto, Jordi Amat dan Asnawi Mangkualam.

Jalannya pertandingan

Indonesia tampil menekan sejak awal laga, beberapa kali Yakob Sayuri yang diplot sebagai penyerang sayap menggantikan sosok Egy Maulana Vikri tampil eksplosif dan mengancam gawang Vietnam yang dikawal Dang Van Lam.

Pada menit ke-24, Yakob Sayuri mendapat peluang emas hasil umpan terobosan. Namun, tendangannya mengenai kaki pemain lawan dan bola berhasil ditepis Dang Van Lam.

Yakob Sayuri lagi-lagi menghantui lini belakang pasukan Park Hang-seo, dirinya kembali mendapatkan peluang untuk membuka keunggulan Indonesia pada menit ke-29. Akan tetapi, sepakan derasnya dari luar kotak penalti melebar di sisi kiri gawang.

Belum genap 10 menit setelah peluang itu tercipta, giliran Marselino Ferdinan yang kini mengancam tembok kokoh Vietnam. Lagi-lagi, Dang Van Lam menunjukkan kualitasnya dan memenangkan duel one on one melawan pilar Persebaya Surabaya itu.

Setelah itu, Indonesia beberapa kali mendapatkan peluang terbuka yang gagal menjadi gol.

Namun, gol yang ditunggu-tunggu tak kunjung hadir, dan babak pertama ditutup lewat skor kaca mata alias 0-0.

Babak II

Memasuki babak kedua, baik Merah-Putih maupun The Golden Star cenderung bermain lebih hati-hati. Sesekali permainan keras dari skuad Park Hang-seo mulai menghiasi laga di awal babak.

Tensi makin memanas, namun hingga menit ke-74 belum ada peluang berarti yang bisa diciptakan kedua tim.

Pratama Arhan sempat mengancam gawang Vietnam. Namun tembakannya justru melambung jauh

Setelah itu, nyaris tidak ada kesempatan berbahaya yang dimiliki Indonesia. Kedua tim mencoba membuat gol, tetapi skor tetap 0-0 untuk hasil di leg pertama semifinal Piala AFF 2022.

Berikut susunan pemain Indonesia vs Vietnam:

Indonesia (4-2-3-1): Nadeo Arga Winata (GK); Asnawi Mangkualam, Fachruddin Aryanto (C), Rizky Ridho, Pratama Arhan; Jordi Amat, Marc Klok; Rachmat Irianto, Marselino Ferdinan, Yakob Sayuri; Dendy Sulistyawan.

Pelatih: Shin Tae-yong

Vietnam (5-3-2): Dang Van Lam (GK); Vu Van Thanh, Do Duy Manh, Que Ngoc Hai, Bui Tien Dung, Doan van Hau; Nguyen Quang Hai, Do Hung Dung (C), Nguyen Hoang Duc; Phan Van Duc, Nguyen Tien Linh

Pelatih: Park Hang-seo.