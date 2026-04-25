Anak Riza Chalid tak Bisa Asal Banding, Pakar: Tak Cukup Sebut Putusan Keliru

Terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Muhamad Kerry Adrianto Riza menunggu dimulainya sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (13/2/2026). (Foto: Antara Foto/Sulthony Hasanuddin/nz)

Ukuran Font Kecil Besar

Kerry Adrianto Riza, anak pengusaha Riza Chalid, resmi mengajukan banding atas vonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah di PT Orbit Terminal. Memori banding telah diserahkan pada 12 Maret 2026.

Dalam pengajuannya, Kerry menilai majelis hakim mengabaikan sejumlah fakta persidangan. Ia juga mengutip hasil eksaminasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang menyebut putusan tersebut mengandung cacat fundamental.

Pengamat hukum pidana dari Fakultas Hukum UII, Muzakir, menilai pengajuan banding merupakan hak terdakwa. Namun, ia menekankan bahwa upaya tersebut harus disertai argumentasi yang kuat, baik dari sisi hukum maupun fakta persidangan.

Menurut Muzakir, pada tingkat banding, pengadilan akan menguji ulang perkara, termasuk fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Karena itu, pemohon banding harus mampu menunjukkan bagian mana dari putusan yang tidak didasarkan pada fakta hukum yang terbukti.

"Banding itu tidak cukup hanya menyatakan putusan keliru. Harus ditunjukkan fakta apa yang diabaikan atau salah dinilai hakim, serta dasar hukumnya," kata Muzakkir pada inilah.com, Jumat (24/4/2026).

Ia menjelaskan, dalam perkara pidana, pembuktian unsur tindak pidana menjadi kunci. Jika unsur tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka harus diuji kembali apakah alat bukti yang diajukan benar-benar memenuhi standar hukum pembuktian.

Selain itu, Muzakir mengingatkan pentingnya membedakan ranah pidana dan perdata. Menurutnya, tidak semua persoalan yang berkaitan dengan kontrak atau bisnis dapat langsung ditarik ke ranah pidana.

"Kalau itu murni hubungan perdata, seperti perjanjian atau sewa-menyewa yang sah, tidak bisa serta-merta dipidanakan. Harus jelas ada unsur pidananya," ujarnya.

Ia menambahkan, argumentasi dalam banding harus dibangun dengan apa yang disebut sebagai legal reasoning, yakni gabungan antara dasar hukum, interpretasi, metode pembuktian, dan doktrin hukum.

"Di situlah diuji, apakah benar putusan itu sudah sesuai dengan hukum pembuktian atau justru menyimpang. Dari situ baru bisa disimpulkan putusan itu tepat atau tidak," terangnya.

Sebagai informasi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelumnya telah menjatuhkan vonis terhadap sembilan terdakwa dalam perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero).

Sembilan terdakwa tersebut meliputi Riva Siahaan, Maya Kusmaya, Edward Corne, Agus Purwono, Sani Dinar Saifuddin, Yoki Firnandi, Dimas Werhaspati, Gading Ramadhan Joedo, dan Muhamad Kerry Adrianto Riza.

Khusus Kerry, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun serta denda Rp1 miliar dengan ketentuan subsider 190 hari kurungan.

Selain itu, ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp2.905.420.300.854 atau sekitar Rp2,9 triliun. Jika tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama lima tahun.

Kerry yang merupakan anak dari Muhammad Riza Chalid menyatakan akan menempuh upaya hukum lanjutan setelah putusan dibacakan.

“Saya akan terus mencari keadilan,” ujar Kerry usai putusan sidang, Jumat (27/2/2026).