Analis: Rupiah Melemah Dipicu Capital Outflow dan Defisit Anggaran

Ilustrasi mata uang rupiah dan dolar AS. (Foto: Antara)

Ukuran Font Kecil Besar

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih bertahan di level Rp17.000. Pelemahan ini dinilai lebih banyak dipicu oleh faktor internal ekonomi domestik dibandingkan tekanan eksternal.

Mengutip data Bloomberg, rupiah di pasar spot exchange pada pukul 12.31 WIB melemah ke level Rp17.140 per dolar AS. Di saat yang sama, mayoritas mata uang Asia justru menguat, seperti baht Thailand sebesar 0,34 persen dan dolar Singapura 0,04 persen.

Analis Mata Uang Doo Financial Futures, Lukman Leong, menjelaskan pelemahan ini didorong oleh arus keluar dana asing (capital outflow) yang terus terjadi di pasar keuangan dalam negeri.

“Perlemahan rupiah sepekan ini bisa dibilang murni dari sentimen domestik yang negatif. Outflow asing masih membebani,” ujar Lukman kepada Inilah.com, di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Kondisi tersebut diperparah dengan menurunnya cadangan devisa (cadev) serta menyempitnya surplus neraca perdagangan. Di sisi fiskal, defisit anggaran per 31 Maret 2026 tercatat mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Kepercayaan investor juga dipengaruhi oleh evaluasi prospek ekonomi Indonesia dari lembaga pemeringkat global seperti Fitch Ratings dan Moody's. Meskipun pasar modal domestik masih tumbuh, pergerakannya lebih banyak ditopang investor dalam negeri sementara asing cenderung melakukan aksi jual bersih (net sell).

"Pasar modal masih positif namun umumnya didominasi oleh investor domestik, sedangkan asing masih cenderung net sell," kata Lukman.

Terkait faktor geopolitik di Timur Tengah, Lukman menilai hal itu bukan penyebab utama. Sebab, saat tensi mereda, posisi rupiah tetap tidak menunjukkan penguatan signifikan.

“Ketidakpastian geopolitik menekan rupiah, namun bisa dilihat, ketika mereda tetap tidak mendukung rupiah,” tegasnya.