Analis Sayangkan BI Tahan Suku Bunga 4,75 Persen, Rupiah Makin Keok Rp17.181/US$

(Foto: Inilah.com/Didik Setiawan)

Ukuran Font Kecil Besar

Keputusan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG-BI) menahan suku bunga acuan (BI Rate) di level 4,75 persen berdampak pada nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS (US$).

Di pasar spot, Rabu (22/4/2026), rupiah melemah 0,22 persen secara harian ke Rp17.181/US$. Sementara di Jisdor BI, rupiah melemah 0,21 persen secara harian ke level Rp17.179/US$.

Analis mata uang, Ibrahim Assuaibi, mengatakan hasil RDG-BI yang mempertahankan suku bunga acuan 4,75 persen berdampak pada nilai tukar rupiah.

Sejalan dengan itu, BI juga mempertahankan suku bunga Deposit Facility di level 3,75 persen dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,5 persen.

“Keputusan itu masih konsisten dengan upaya meningkatkan efektivitas strategi penyesuaian struktur suku bunga instrumen operasi moneter dalam memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya kondisi perekonomian global akibat perang di Timur Tengah,” kata Ibrahim, Rabu (22/4/2026).

Dia memperkirakan pergerakan rupiah selanjutnya akan dipengaruhi perkembangan geopolitik di Timur Tengah. Presiden AS Donald Trump disebut akan memperpanjang gencatan senjata dengan Iran tanpa batas waktu. Hal ini memungkinkan pembicaraan berlanjut guna mengakhiri perang yang telah menewaskan ribuan orang dan mengguncang ekonomi global.

Langkah tersebut tampak sepihak dan belum jelas apakah Iran atau sekutu AS, yakni Israel, akan setuju memperpanjang gencatan senjata yang dimulai dua minggu lalu. Trump juga mengatakan Angkatan Laut AS akan mempertahankan blokade pelabuhan dan pantai Iran, yang oleh para pemimpin Iran disebut sebagai tindakan perang.

“Besok rupiah berpeluang bergerak fluktuatif, namun ditutup melemah di kisaran Rp17.180 sampai Rp17.220 per dolar AS,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, kurs rupiah dapat dijaga relatif stabil dari level akhir Maret 2026 hingga 21 April 2026.

“Nilai tukar rupiah dapat dijaga relatif stabil yang pada 21 April 2026 tercatat sebesar Rp17.140 per dolar AS, atau melemah 0,87 persen point to point (ptp) dibandingkan dengan level akhir Maret 2026,” kata Perry di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Dia menyampaikan, kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah terus diperkuat di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.