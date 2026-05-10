Analisis Pakar Hukum: 2 Pihak Berpotensi Jadi Tersangka Kecelakaan Kereta Bekasi Timur

Petugas mengevakuasi gerbong KRL Commuterline dan KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi pascakecelakaan di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026). (Foto: Antara/Galih Pradipta/agr)

Polda Metro Jaya hingga kini belum menetapkan tersangka dalam kasus kecelakaan kereta di perlintasan Stasiun Bekasi Timur. Pakar hukum dari Universitas Bung Karno (UBK), Hudi Yusuf, menilai terdapat sejumlah pihak yang berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana.

Hudi menyebut setidaknya ada dua pihak yang berpotensi dijadikan tersangka, yakni pengatur lampu perlintasan dan masinis.

"Menurut saya, yang memungkinkan menjadi tersangka adalah pengatur lampu kereta sehingga kereta Argo Bromo tidak mengerem dulu, sehingga kecelakaan terjadi," kata Hudi kepada inilah.com, Minggu (10/5/2026).

Ia menekankan, proses penyidikan kasus kecelakaan antarkereta tersebut harus dilakukan secara komprehensif sebelum penetapan tersangka.

"Namun demikian, perlu penyidikan mendalam apakah lampu saat itu tidak mengalami gangguan atau yang mengendalikan rel kereta, karena kedua kereta masuk di rel yang sama. Semua itu memang perlu waktu untuk melakukan penyidikan. Di sisi lain mungkin juga ada kelalaian masinis yang tidak memperhatikan rambu," papar Hudi.

Lebih lanjut, Hudi meminta masyarakat untuk bersabar menunggu hasil penyelidikan. Ia menegaskan penanganan kasus ini harus dilakukan secara serius.

"Tetapi seyogianya masyarakat sabar menunggu informasi dari Polri. Bekerja itu perlu serius, jangan bermain-main dengan keselamatan orang lain. Hal ini disebabkan banyak yang menggampangkan pekerjaan karena merasa sudah terbiasa dengan pekerjaan itu," pungkasnya.

Sebagai informasi, kecelakaan terjadi pada 27 April 2026 malam. Tabrakan melibatkan KRL jurusan Bekasi–Cikarang dan KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir–Surabaya Pasar Turi.

Sebelum insiden antarkereta terjadi, KRL Bekasi–Cikarang lebih dahulu menabrak sebuah taksi listrik Green SM yang mengalami mati mesin di atas jalur perlintasan Stasiun Bekasi Timur. Pengemudi sempat terjebak di dalam kendaraan sebelum akhirnya berhasil menyelamatkan diri.

Setelah itu, tabrakan antara KRL dan KA Argo Bromo Anggrek tidak terhindarkan. Insiden tersebut menyebabkan 16 penumpang KRL meninggal dunia dan 90 orang lainnya mengalami luka-luka. Sementara itu, 240 penumpang KA Argo Bromo Anggrek dilaporkan selamat.

Polda Metro Jaya menyatakan masih mendalami kasus tersebut dan belum memastikan arah penanganannya.

"Jadi untuk terkait tentang perkara mobil taksi online dengan kereta commuter ini masih dilakukan proses pendalaman. Makanya kita belum bisa memastikan apakah perkara tersebut lari ke perdata ataupun ke pidana. Tetapi yang pasti, ada pelanggaran pidana di situ, tapi tetap harus ada pendalaman," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto, di Mapolda Metro Jaya, dikutip Sabtu (9/5/2026).