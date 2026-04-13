Analisis Pengamat Bukan Horoskop, Harusnya Jadi Bahan Kajian Semua Pihak

Analis komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio (Hensa) berpendapat, seharusnya analisis dan pendapat pengamat tidak diperlakukan layaknya horoskop yang hanya dipercaya jika isinya terasa menyenangkan.

Hal tersebut disampaikan Hensa menanggapi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menyinggung fenomena yang disebutnya sebagai “inflasi pengamat”, yakni banyaknya pihak yang memberikan analisis di berbagai bidang tanpa didukung latar belakang dan data yang sesuai fakta.

Menurut Hensa, analisis pengamat tidak seperti horoskop yang memang sejak awal tidak dirancang untuk diverifikasi karena tidak berpijak pada fakta yang dapat diuji.

"Menurut saya, bedakan antara analisa pengamat dengan horoskop, kalau horoskop ya sudah dibaca saja, mau baik, mau benar, semuanya tuh enggak perlu terlalu dipercaya karena tak ada data pasti," ujar Hensa di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Lahir dari Berbagai Proses

Berbeda dengan horoskop, Hensa mengatakan bahwa analisis dan pendapat seorang pengamat lahir dari proses pengumpulan data, pembacaan situasi, dan penilaian terhadap variabel-variabel yang ada.

Karena itu, menurutnya, nilai sebuah analisis tidak seharusnya diukur semata dari apakah prediksinya terbukti benar atau tidak di kemudian hari.

"Analisis dan pendapat pengamat itu, kalau pun enggak kejadian perkataannya, pada dasarnya itu sudah menggunakan data," katanya.

Selektif dan Reaktif

Di sisi lain, Hensa menyayangkan kecenderungan masyarakat yang memperlakukan analisis dan pendapat pengamat secara selektif dan reaktif.

Alih-alih menjadikannya bahan telaah, menurutnya, publik kerap kali hanya merespons itu berdasarkan apakah isi analisis tersebut sesuai dengan keinginan atau ekspektasi mereka.

"Sayangnya, terkadang orang tuh mendengarkan analisa pengamat seperti baca horoskop, kalau gak bagus ya gak dipercaya, dirobek-robek, kalau bagus dibilang 'wah ini bener ini pengamat'," ujar Hensa.

"Nah, menurut saya seharusnya enggak usah begitu, jadi pernyataan pengamat itu ya dibaca saja sebagai analisa dan pendapat, dan baik buruknya justru harus dikaji oleh semua pihak, termasuk pemerintah," tegasnya menambahkan.