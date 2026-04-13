Ancelotti Beri Waktu 2 Bulan bagi Neymar Tembus Skuad Piala Dunia 2026

Pelatih Tim Nasional Brasil, Carlo Ancelotti, meyakini bahwa Neymar masih memiliki cukup waktu untuk memulihkan kondisinya hingga 100 persen dan tampil di ajang Piala Dunia 2026 pada musim panas mendatang.

Bintang berusia 34 tahun itu saat ini tengah berjuang keras untuk bisa bermain di Piala Dunia keempatnya. Sayangnya, badai cedera telah menghalanginya untuk membela Tim Samba sejak Oktober 2023.

Mantan pemain Paris Saint-Germain yang sekaligus berstatus sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil dengan torehan 79 gol tersebut, bahkan belum pernah sekali pun masuk dalam daftar panggil skuad Ancelotti sejak pelatih asal Italia itu mengambil alih kursi kepelatihan pada bulan Juni lalu.

"Dia (Neymar) mampu untuk kembali ke (kondisi) 100 persen," ujar Ancelotti kepada L'Equipe saat ditanya mengenai situasi sang pemain.

"Dia sedang dinilai oleh CBF (Federasi Sepak Bola Brasil) dan oleh saya, dan dia masih memiliki waktu dua bulan untuk menunjukkan bahwa dia memiliki apa yang dibutuhkan untuk bermain di Piala Dunia mendatang. Saya sudah mengatakan ini beberapa kali, dan ini sangat jelas: Saya hanya akan memanggil para pemain yang secara fisik sudah siap," tegas mantan pelatih Real Madrid tersebut.

Desakan Publik dan Proses Pemulihan

Belakangan ini, desakan agar Neymar kembali dimasukkan ke dalam skuad Piala Dunia Brasil semakin menguat. Para pendukung Brasil bahkan secara terang-terangan meneriakkan nama Neymar saat negara mereka menelan kekalahan 1-2 dari Prancis dalam laga uji coba pemanasan Piala Dunia bulan lalu.

"Neymar telah membuat, dan terus membuat, sejarah dalam sepak bola Brasil," puji Ancelotti merespons desakan tersebut. "Dia adalah talenta hebat dan sangat wajar jika orang-orang berpikir dia bisa membantu kami memenangi Piala Dunia berikutnya."

Neymar diketahui telah menjalani operasi ringan pada lutut kirinya pada 22 Desember lalu. Pada awal bulan ini, ia kembali menjalani prosedur medis pada lututnya selama jeda internasional dengan tujuan agar benar-benar siap berlaga menjelang Piala Dunia di bulan Juni.

"Setelah cedera lututnya, Neymar telah menjalani pemulihan yang baik. Dia mencetak gol. Dia perlu terus berada di jalur ini dan meningkatkan kebugarannya. Dia berada di jalur yang benar," tambah Ancelotti.

Sinyal Positif dari Level Klub

Sinyal kebangkitan Neymar juga mulai terlihat di level klub. Setelah sempat absen di dua laga sebelumnya, Neymar sukses bermain penuh selama 90 menit saat Santos memetik kemenangan 1-0 atas Atletico Mineiro di ajang liga pada hari Sabtu lalu.

Pelatih Santos, Cuca, turut memberikan kabar positif terkait perkembangan anak asuhnya tersebut.

"Neymar membaik di setiap pertandingannya. Dia terus bertahan (usai sesi reguler) untuk berlatih. Pergerakannya saat menguasai bola jauh lebih baik dan dia kemungkinan akan menjadi lebih baik lagi," ungkap Cuca.

Namun, Cuca juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam mengelola menit bermain sang bintang. "Memainkannya selama 90 menit penuh adalah hal yang berisiko; kita akan melihat apakah dia bisa mengatasinya, dan kami akan mempersiapkannya untuk bermain pada hari Selasa. Kami sangat senang melihatnya menikmati permainan seperti yang dia lakukan," tutupnya.