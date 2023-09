Andika Akan Ditanya Target Menjadi Panglima TNI yang Hanya 13 Bulan

Uji kepatutan dan kelayakan terhadap Jenderal Andika Perkasa akan digelar Sabtu (5/11/2021) besok. Anggota Komisi I DPR, Bobby Rizaldi mengatakan, sejumlah hal yang akan didalami dalam fit and proper test yaitu terkait sasaran apa yang akan dilakukan Andika dalam 100 hari pertama.



Selain itu Komisi I akan mendalami apa saja yang akan dilakukan Andika yang hanya akan menjabat sebagai Panglima TNI selama 13 bulan.



"Bagaimana dalam waktu 13 bulan yang cukup singkat ini mampu menerjemahkan misi dan visi Presiden dan bagaimana melanjutkan program-program di tahun 2022," kata Bobby di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (5/11/2021).



Fit and proper test calon Panglima TNI akan diawali dengan penyampaian visi misi oleh Andika secara terbuka. Sementara penyampaian strategi dan kebijakan strategis, tanya jawab dari fraksi-fraksi dilakukan secara tertutup.



Bobby menambahkan, dalam fit and proper test itu, Komisi I tidak akan mendalami hal administratif, termasuk soal harta kakayaan Andika yang nyaris mendekati Rp180 miliar.



"Saya rasa hampir pastikan tidak ada lagi pertanyaan mengenai itu, tidak ada pertanyaan mengenai pajak, LHKPN," ujar Bobby.



Dijadwalkan rapat paripurna penetapan Andika sebagai Panglima TNI akan digelar pada Senin (8/11/2021) pekan depan.