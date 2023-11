Andrew Garfield Mengaku Frustasi Soal Kebohongannya di Film Spider-Man No Way Home

Andrew Garfield mengaku frustasi akibat bohong kepada publik bahwa dirinya tidak muncul di film Spider-Man No Way Home. Namun di sisi lain momen-momen ia harus berbohong tentang kemunculannya dalam film tersebut ia nikmati.

Melansir dari The Wrap, agar para penggemarnya mendapatkan kejutan dari film Spider-Man No Way Home tersebut, ia harus bekerja keras dan harus membohongi penampilannya kepada banyak orang.

"Itu membuat saya stres, saya tidak bohong. Agak menegangkan, tetapi juga anehnya itu menyenangkan," kata Andrew Garfield.

Lebih lanjutnya, di hadapan para jurnalis ia juga merasa seperti menyamar dari orang-orang yang terus berusaha menebak-nebaknya.

"Ini seperti saya sedang menyamar sebagai Werewolf di hadapan jurnalis dan dengan orang-orang berusaha menebak dan itu sangat menyenangkan," lanjutnya.

Tak hanya harus menyembunyikan keterlibatan ia dalam film superhero tersebut.

Sejuta alasan juga harus bisa ia karang untuk menutupi soal Tobey Maguire yang juga terlibat dalam film tersebut apabila ada yang menanyakannya. Seperti yang ia ketahui bahwa penampilan Tobey Maguire dalam Spider-Man No Way Home juga menjadi kejutan.

Video Bocor

Apalagi Andrew Garfield stres bohong karena mengaku bahwa ia tipe yang tidak bisa bohong dan tidak menyukai sebuah kebohongan. Namun karena terpaksa oleh keadaan maka mau tidak mau ia harus menutupinya dan membuat karangan sebagai alasan agar tidak bocor.

Dalam menjalani misi tersebut, ia menggunakan trik khusus yakni dengan mengumpamakan bahwa segala hal atas keterlibatannya dalam proyek tersebut adalah sebuah permainan. Bahkan ia menganggap ia sebagai salah satu penggemar dari karakter itu dan ternyata memang benar terbukti lebih memudahkan misi yang ia jalankan.

Saat beredar video yang membocorkan penampilannya di film garapan Marvel tersebut ia mengaku sempat merasa sangat kesal dan kerja kerasnya seperti sia-sia.

"Saya bekerja sangat keras untuk merahasiakannya bahwa saya sedang syuting di Atlanta," kata Andrew Garfield.

"Semua kebocoran ini terjadi, dan saya seperti, 'Ya Tuhan, teman-teman, apa yang terjadi? Saya bekerja sangat keras di sini untuk merahasiakan itu, dan kemudian gambar saya dengan Tobey muncul!' Dan mereka seperti, 'Tidak, tidak, kami akan merahasiakannya.' 'Oke, saya akan terus menyangkal itu'," katanya menambahkan.

Meski menurut pengakuannya Andrew merasa lelah bekerja keras untuk merahasiakan kemunculannya dalam film tersebut.

Meski begitu dirinya dibuat senang oleh reaksi dari para penonton saat benar-benar melihat penampilannya di layar lebar.

Menurutnya itu adalah suatu sensasi besar yang ia rasakan dan sangat inginkan.

Pengalamannya dalam berpura-pura saat menghadapi penggemar Spider-Man di seluruh dunia seperti Werewolf itu ia rasa sangat menyenangkan.