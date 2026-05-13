Andrie Yunus tak Hadir Lagi di Sidang Kasus Penyiraman Air Keras Oknum Anggota BAIS

Majelis hakim memimpin jalannya sidang kasus penyiraman air keras di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (13/5/2026). (Foto: Inilah.com/Reyhaanah).

Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Andrie Yunus, kembali tidak menghadiri sidang kasus penyiraman air keras yang diduga dilakukan anggota Dema BAIS di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Jakarta Timur, Rabu (13/5/2026).

Sidang tersebut digelar dengan agenda mendengarkan keterangan Andrie Yunus sebagai saksi tambahan dalam perkara tersebut.

Pantauan Inilah.com di lokasi, persidangan dimulai sekitar pukul 09.50 WIB. Namun, Andrie maupun tim kuasa hukumnya tidak terlihat hadir di ruang sidang.

Majelis hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta sebelumnya telah melayangkan dua kali panggilan resmi kepada Andrie untuk hadir sebagai saksi korban.

Pemanggilan pertama dilakukan pada sidang 6 Mei 2026, sementara pemanggilan kedua dilakukan dalam sidang lanjutan pada 13 Mei 2026.

Meski demikian, Andrie tidak menghadiri kedua agenda persidangan tersebut.

Sebelumnya, pihak Oditurat Militer II-07 Jakarta menyambangi Andrie Yunus yang hingga kini masih menjalani perawatan di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Kunjungan tersebut bertujuan memastikan apakah Wakil Koordinator KontraS itu dapat hadir dalam persidangan kasus penyiraman air keras sebagai saksi atau tidak. Persidangan sendiri dijadwalkan digelar di Pengadilan Militer, Cakung, Jakarta Timur, Rabu (13/5/2026).

Andrie Yunus dinantikan keterangannya sebagai saksi sekaligus korban dalam aksi penyiraman air keras oleh empat prajurit TNI yang juga anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS).

"Sudah di RSCM (staf dari Oditur Militer). Belum ada laporan (lanjutan)," ujar Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta Kolonel Corps Hukum (Chk) Andri Wijaya.

Pihaknya juga belum bisa memberikan tanggapan mengenai hadir atau tidaknya Andrie Yunus dalam persidangan lanjutan tersebut.

Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim, Fredy Ferdian Isnartanto, telah menginstruksikan Oditur Militer untuk menghadirkan Andrie sebagai saksi tambahan. Jika yang bersangkutan tidak bisa hadir, ia menyarankan agar sidang digelar secara daring melalui Zoom.

Sidang daring dinilai tidak akan mengganggu kondisi fisik saksi apabila tidak memungkinkan untuk hadir secara langsung di Pengadilan Militer.