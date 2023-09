Aneka Batik Melenggang di New York

Batik Indonesia ditetapkan oleh United Nations Educational Scientific, and Cultural Organisation (UNESCO) pada 2 Oktober 2009 sebagai Warisan Kemanusiaan untuk budaya Lisan dan Non bendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity).



Masyarakat Indonesia patut berbangga karena keberadaan batik sebagai salah satu budaya Indonesia yang diakui dunia. Batik Indonesia sangat beragam. Batik bahkan sudah dipercaya dan ada sejak zaman Majapahit di Indonesia.



Kini batik semakin populer karena bisa digunakan di berbagai kesempatan acara. Bahkan, milenial dan generasi Z memilih batik sebagai busana untuk ke kantor dan bahkan untuk hangout bertemu teman.



Tentunya, semakin berkembangnya fashion, outfit batik menjadi semakin modis. Cutting yang ditampilkan sangat beragam dan tidak lagi terlihat seperti old fashion.



Batik Melenggang di Time Square New York









Tidak heran ketika batik melenggang di panggung New York Fashion Week: The Shows. Salah satu koleksi yang dipamerkan adalah batik hasil design oleh CC by Clo yang mengeluarkan sebanyak delapan koleksi.

Koleksi spring summer 2022 di panggung indopop movement 9/9 terinspirasi dari kota New York.



“Gaya-gaya New Yorker (begitu panggilan warga New York) yang sangat stylist juga flexible. Batik asal Indonesia ini perlu terus dilestarikan dengan series di mancanegara,” kata Coreta Louise, fashion desaigner sekaligus ketua harian Yayasan Batik Indonesia, Jakarta, Rabu, (22/09/2021).



Ragam warna yang ditampilkan pada batik tersebut sangat menaik. Mulai dari hijau, pink, ungu, cokelat, merah, biru, dan hitam.

Ada yang dibuat menjadi A line, outer, atasan, bawahan, rok panjang, celana 3/4, dan masih banyak lagi item batik yang bisa dijadikan inspirasi untuk outfit Anda.