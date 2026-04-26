Anggaran 140 Daerah Alami Defisit Bikin Sekjen Kemendagri ‘Jantungan’, Ternyata Tipu-tipu

Ukuran Font Kecil Besar

Cukup banyak cara bagi para penyusun anggaran di daerah untuk mengakali laporan keuangan, termasuk menggunakan istilah defisit jadi penyimpanan anggaran.

Hal itu terjadi pada daerah yang mengalami kesulitan likuiditas alias keuangan. Kondisi tersebut tercermin dari membengkaknya defisit anggaran. Ujung-ujungnya, daerah harus mencari utangan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Tomsi Tohir menyebut 140 pemerintah daerah (pemda) di Indonesia saat ini mengalami defisit anggaran.

Selanjutnya, Kemendagri memberikan pembinaan kepada tiga pemda untuk mengetahui penyebab tekornya anggaran. "Ada 140 daerah yang defisit, dari jumlah itu setiap harinya kami melaksanakan zoom untuk tiga daerah. Di situ teman-teman dari Kemendagri, dibantu para pakar, untuk melihat penyebab kenapa daerah defisit," kata Tomsi di Jakarta, dikutip Minggu (26/4/2026).

Dilaporkan, sejumlah faktor menjadi pemicu defisit anggaran. Mayoritas karena pemda terlalu kreatif dalam menyimpan anggaran di pos lain.

"Hampir setiap hari kami menemukan. Pertama, ada daerah yang masih menyimpan anggaran di pos-pos yang lain. Nah, begitu kita cek melalui SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah), seluruh mata anggaran kenapa nilainya seperti ini, mereka menyampaikan untuk cadangan di APBD Perubahan. Tapi, judulnya defisit dari awal. Ini yang bikin kita jantungan dari awal," katanya.

Selain itu, dia mengakui adanya defisit abal-abal karena bukan kondisi sebenarnya, melainkan cara menyimpan anggaran. "Ada juga teman-teman di daerah yang pintar, mengaku defisit tapi menyimpan anggaran di tempat lain. Upaya inventarisasi terus kita lakukan. Tapi, ada juga yang benar-benar defisit. Namun, mayoritas defisit karena menyimpan dengan alasan supaya tak terbaca mitra, saya rasa cukup pahamlah bahasanya," sambungnya.

Temuan lainnya, lanjut Tomsi, ada juga yang menyimpan di pos anggaran gaji ASN (Aparatur Sipil Negara). "Kenapa simpan di gaji? Karena kalau di gaji tidak bakal ada yang nanya. Terus kelihatan tuh, alangkah besar gajinya, mendekati 60 persen. Padahal, aslinya tidak sebesar itu," ungkapnya.

Menurutnya, ada dua kemungkinan defisit anggaran itu terjadi, yakni disengaja dilakukan pemda sepengetahuan kepala daerah atau tidak diketahui kepala daerah. "Nah, ini juga mohon maaf sekali lagi, begitu kita tanya, kepala daerahnya tidak tahu. Jadi ada dua kemungkinan, sudah lapor kepada kepala daerah atau perintah kepala daerah. Jadi, teman-teman kepala daerah harus melihat pos, ada juga yang diamankan oleh kepala OPD di bawahnya. Ada juga untuk mengantisipasi di perubahan. Jadi tidak terbaca, begitu ya," tukasnya.