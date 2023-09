Anggaran BSSN Naik Jadi Rp624 M, Bjorka Menghilang

Bjorka bak hilang ditelan bumi. Kabarnya kini lenyap setelah komisi I DPR RI menyetujui pagu anggaran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tahun 2023 sebesar Rp 624 miliar untuk tahun 2023. Padahal, Bjorka sempat menghebohkan jagat dunia maya Tanah Air.

Ocehan Bjorka terakhir kali terdeteksi pada Minggu (18/9/2022). Ketika itu, salah satu pengguna Breachforums bernama akun Emo mengklaim bertemu dengan Bjorka.

Emo mengungkapkan hal itu dalam sebuah utas di breached.to. "Jadi saya bertemu @bjorka hari ini," kata Emo di Breachforums.

Unggahan Emo ternyata dibalas oleh Bjorka. Ia mengaku senang bertemu dengannya. "Nice to meet you @emo," tulisnya.

Emo mengaku bertemu dengan Bjorka di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Padahal, Bjorka sempat mengaku berbasis di Warsawa, Polandia.

"Saya bertemu Bjorka di pusat perbelanjaan di LA kemarin. Saya memberitahu kepadanya, seberapa keren saya bisa bertemu dengan dia sebagai orang (asli) tapi sya tidak mau mengganggu dia dengan memintanya untuk berfoto bersama," ujar Emo.

Dua hari setelah mengaku bertemu Emo, Bjorka kembali aktif di kanal Telegram Bjorkanism. Ia menyindir akun-akun media sosial yang mengatasnamakan dirinya semisal di TikTok dan Twitter.

Setelah itu Bjorka sudah tak lagi bersuara, Anggaran BSSN disahkan pada hari Kamis, (22/9/2022) tersebut untuk memenuhi kebutuhan dua program, yaitu manajemen badan siber dan sandi negara sebesar Rp 407 Miliar dan program keamanan dan ketahanan siber dan sandi negara sebesar Rp 217 Miliar.

Pengamat TI dari ICT Institute mendorong BSSN untuk lebih serius menangani masalah kebocoran data dan serangan siber yang belakangan terjadi di Indonesia.

"Kita berharap dengan anggaran besar maka BSSN dapat mengamankan ruang siber Indonesia dan menghalau potensi kebocoran data," kata Heru kepada inilah.com, Selasa (27/9/2022)

Selain memicu penambahkan anggaran BSSN, aksi Bjorka dianggap ikut mempercepat pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) menjadi Undang-undang. Anggapan itu meluncur dari pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi.

"Thanks to Bjorka, sehingga RUU PDP jadi disahkan segera," tulis pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi via Twitter, Kamis (22/9).

