Anggaran Dipangkas Rp12,7 Triliun, Menteri PU Dody Hanggodo Ogah Nego

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (10/4/2026). (Foto: Antara/Harianto).

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan tidak akan melakukan negosiasi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pemangkasan anggaran sebesar Rp12,7 triliun di kementeriannya. Ia menilai kebijakan efisiensi tersebut sudah memiliki dasar pertimbangan yang kuat.

"Oh negosiasi. Menurut saya sih enggak, saya enggak pengen negosiasi, buat apa negosiasi?," kata Dody, Sabtu (11/4/2026).

Dody memilih menjalankan kebijakan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab pembantu Presiden. Ia menyebut pengalaman mengelola anggaran pada 2025 menjadi acuan bahwa program tetap bisa berjalan meski dengan keterbatasan dana.

"Sebagai pembantu umum, kalau kemudian saya disuruh kerja ya pasti. Kalau misalnya saya enggak ada duit, saya kasih tahu enggak ada duit. Gitu saja sih. Dan itu pengalaman 2025 mengatakan kepada saya itu bisa dikerjakan dengan mudah," ungkap Dody.

Ia meyakini jajaran direktur jenderal di Kementerian PU mampu menyesuaikan strategi pembangunan secara efektif. Fokus utama akan dialihkan pada pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat yang berdampak langsung pada ekonomi bawah.

"Dirjen-dirjen saya ini jagoan semua di bidangnya. Jadi dengan mudah mereka bisa switch dari beberapa tempat untuk memenuhi infrastruktur berbasis masyarakat," sebut Dody.

Menteri PU juga menegaskan tidak memiliki rencana untuk melakukan komunikasi khusus dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait hal ini. Dody merasa kondisi fiskal saat ini masih bisa dikendalikan.

"Saya enggak, enggak ada rencana untuk ketemu Pak Purbaya, itu enggak. Sudah cukup, kita sudah punya pengalaman 2025, aman," jelasnya.

Menurut Dody, dirinya sudah terbiasa menghadapi kondisi efisiensi anggaran yang bahkan lebih besar pada tahun-tahun sebelumnya. Baginya, pemangkasan ini merupakan langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan negara.

"Tapi gini loh, saya ini dulu pernah diefisiensi jauh lebih parah daripada ini. Jadi saya enggak pernah takut ya. Maksud saya, ya pasti Bapak Presiden itu melakukan efisiensi pasti ada sebabnya, iya kan?" pungkas Dody.

Diketahui, anggaran Kementerian PU pada 2026 resmi dipangkas Rp12,71 triliun. Pagu anggaran kementerian kini turun dari Rp118,89 triliun menjadi Rp106,18 triliun. Langkah ini merujuk pada surat Menteri Keuangan Nomor S-181/MK.03/2026 untuk memitigasi kondisi global dan menjaga defisit APBN agar tetap terkendali.