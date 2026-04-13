Anggaran EO BGN Rp113 Miliar Bikin Heboh, Ini Penjelasan Lengkap Dadan Hindayana

Kepala BGN, Dadan Hindayana saat menjawab pertanyaan wartawan di gedung Kejagung, Jakarta, Selasa (17/3/2026). (Dok. BGN)

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan alasan penggunaan jasa Event Organizer (EO) dalam sejumlah kegiatan lembaganya yang belakangan menjadi sorotan publik.

Penjelasan itu disampaikan merespons perhatian terhadap anggaran sekitar Rp113 miliar yang dialokasikan untuk kebutuhan jasa EO.

Dadan menyebut, BGN saat ini masih berada dalam tahap awal pembentukan sebagai lembaga baru, sehingga belum sepenuhnya memiliki kesiapan sumber daya internal untuk menangani kegiatan berskala besar.

"Sebagai lembaga baru yang dibentuk untuk menjalankan program strategis nasional tentu berada dalam fase awal pembangunan sistem, struktur organisasi, serta tata kelola operasional. Dalam tahap ini, BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri," ujar Dadan, melalui keterangan resmi, Senin (13/4).

Menurut dia, pelaksanaan kegiatan seperti kampanye publik, sosialisasi nasional, maupun agenda berskala besar lainnya membutuhkan dukungan tenaga profesional yang memiliki pengalaman khusus.

Ia menilai, peran EO menjadi penting karena memiliki kompetensi dalam mengelola berbagai aspek kegiatan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan teknis di lapangan.

"Penggunaan jasa EO dalam konteks ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kegiatan dapat berjalan secara profesional, terstandar, dan tepat waktu. EO memiliki keahlian khusus dalam manajemen acara, mulai dari perencanaan, koordinasi vendor, pengelolaan teknis lapangan, hingga mitigasi risiko operasional. Hal-hal ini membutuhkan pengalaman dan tim yang solid yang secara realistis belum sepenuhnya dimiliki oleh BGN di fase awal pembentukannya," jelasnya.

Selain mendukung aspek teknis, penggunaan EO juga disebut dapat membantu penataan administrasi dan keuangan kegiatan secara lebih sistematis. Dengan melibatkan pihak ketiga, proses pengadaan hingga pelaporan dapat dilakukan secara terpusat.

"Hal ini justru memudahkan proses audit, pengawasan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, karena seluruh komponen kegiatan terdokumentasi secara sistematis," ujar Dadan.

Ia menegaskan, kegiatan yang ditangani EO tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga mencakup program strategis, termasuk edukasi dan pelatihan di bidang gizi.

Salah satunya adalah kegiatan bimbingan teknis bagi penjamah makanan guna memastikan standar keamanan pangan dapat dijalankan oleh sumber daya manusia yang terlatih.

"Oleh karena itu, kualitas penyelenggaraan menjadi krusial. EO berperan dalam memastikan pesan yang ingin disampaikan pemerintah dapat dikemas secara efektif, menarik, dan berdampak luas, sehingga tujuan program dapat tercapai secara optimal serta pengelolaan SDM yang terlatih di bidangnya," jelasnya.

Dari sisi efisiensi, Dadan menilai penggunaan EO lebih memungkinkan dibandingkan membangun kapasitas internal dalam waktu singkat. Pasalnya, pembentukan tim membutuhkan proses rekrutmen dan pelatihan yang tidak instan.

"Sementara itu, kebutuhan pelaksanaan program harus segera berjalan. EO hadir sebagai solusi bridging (jembatan) agar program tetap dapat dieksekusi tanpa mengorbankan kualitas dan waktu," ujar Dadan.

Ia menambahkan, dalam pelaksanaannya, EO juga berfungsi sebagai mitra yang memberikan masukan dalam perencanaan kegiatan hingga strategi komunikasi agar penggunaan anggaran lebih optimal.

Meski demikian, Dadan menegaskan bahwa BGN tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran.

"Setiap pengeluaran, termasuk penggunaan jasa EO, dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta terbuka untuk diawasi oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal," tutupnya.

