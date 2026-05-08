Anggota BPK Haerul Saleh Meninggal dalam Kebakaran, Jejak Kasusnya Jadi Perhatian

Polisi melakukan olah TKP di rumah Haerul Saleh di Jagakarsa, Jaksel yang mengalami kebakaran, Jumat (8/5/2026). (Foto: Inilah.com/Wahyu Praditya)

Ukuran Font Kecil Besar

Kebakaran yang menewaskan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Haerul Saleh, di Jalan Teratai 6 Nomor 07, Jakarta Selatan, masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Hingga kini, rumah berlantai tiga bercat abu-abu kehitaman itu masih dipasangi garis polisi, sementara tim Inafis Polri melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran.

Sejumlah petugas kepolisian tampak berada di lokasi. Beberapa kendaraan dinas kepolisian juga terparkir di sekitar area, menandakan proses pemeriksaan masih berlangsung intensif.

Di balik peristiwa duka tersebut, rekam jejak Haerul Saleh selama menjabat sebagai Anggota IV BPK turut menjadi perhatian. Dalam tugasnya, ia bertanggung jawab pada pemeriksaan keuangan negara di sektor strategis seperti pangan, sumber daya alam, dan infrastruktur.

Nama Haerul juga sempat mencuat dalam persidangan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Dalam sidang itu, muncul dugaan adanya permintaan uang untuk mengamankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Meski demikian, tidak ada keterangan resmi yang menyatakan status hukum Haerul dalam perkara tersebut. Jenazah almarhum rencananya akan disemayamkan di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Selatan, I Putu Yuni Setiawan mengatakan, pihaknya bersama tim identifikasi dan Puslabfor Mabes Polri masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengungkap penyebab kebakaran.

Peristiwa tersebut diketahui terjadi sekitar pukul 08.00 WIB, dengan titik api berada di lantai 4 yang merupakan ruang kerja korban. Dari hasil sementara, kondisi ruangan tersebut mengalami kerusakan cukup parah, dengan tingkat kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 80 persen.

Polisi juga masih mendalami keterangan dari para saksi, termasuk asisten rumah tangga yang berada di lokasi saat kejadian. Berdasarkan informasi awal, korban berada di lantai atas bersama beberapa orang lainnya. Namun, bagaimana kronologi pasti hingga korban tidak dapat menyelamatkan diri, masih dalam proses penyelidikan dan pencocokan dengan barang bukti di lapangan.

