Anggota BPK Haerul Saleh Wafat Akibat Kebakaran, Begini Kronologinya

Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan (Gulkarmat Jaksel) menjelaskan kronologi kebakaran rumah anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Haerul Saleh di Jalan TB Simatupang No 3, RT03/RW02, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jaksel.

"Awalnya berdasarkan informasi dari RT setempat yang melihat asap hitam mengepul dari lantai empat rumah terbakar," ujar Kepala Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan Asril Rizal kepada wartawan di Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Selanjutnya Asril menerangkan dari keterangan warga, diduga api berasal dari sisa-sisa tiner bekas renovasi rumah. Hingga akhirnya, pihak RT langsung menghubungi Sudin Gulkarmat Jakarta untuk meminta bantuan.

Pemadaman

Personel Gulkarmat Jaksel melakukan pemadaman pukul 08.07 WIB dan selesai operasi pukul 08.46 WIB. Dari kebakaran tersebut, dinyatakan satu korban jiwa meninggal atas nama Haerul Soleh (49).

"Korban sudah diatasi oleh petugas dan dibawa menggunakan ambulance ke RSUD Pasar Minggu untuk penanganan lebih lanjut," ungkap Asril.

Mendata Jumlah Kerugian

Hingga kini, pihaknya masih mendata jumlah kerugian dari luas area 5x10 meter persegi (m2) tersebut.

Sebanyak 48 personel atau 12 unit Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan dikerahkan untuk memadamkan kebakaran rumah di rumah anggota IV BPK RI Haerul Saleh di Jalan TB Simatupang No 3, RT03/RW02, Tanjung Barat, Jagakarsa.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengabarkan Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Haerul Saleh meninggal dunia usai rumahnya mengalami musibah kebakaran.