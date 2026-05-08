Anggota BPK Tewas dalam Kebakaran Rumahnya di Jagakarsa

Kebakaran sebuah rumah di kawasan Tanjung Barat RT 03/02, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026). (Foto: SS bernas)

Seorang anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Haerul Saleh meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran yang terjadi di rumahnya di kawasan Tanjung Barat RT 03/02, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026).

Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 08.00 WIB itu dengan cepat melahap bangunan rumah di lantai 3. Sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran pun langsung diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan kobaran api.

Penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti, namun petugas pemadam kebakaran sempat mengevakuasi korban tewas di dalam rumah.

"Korban meninggal dunia atas nama Haerul Soleh," ujar Kepala Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan Asril Rizal.

Korban meninggal dunia langsung dilarikan ke RSUD Pasar Minggu untuk penanganan lebih lanjut.

Terkait identitas korban, Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi membenarkan bahwa yang meninggal dunia tidak lain adalah anggota BPK.

"Iya, Haerul Saleh. Orang BPK," jelasnya saat dikonfirmasi.

Momen saat Anggota IV BPK Haerul Saleh bersama Mentan Syahrul Yasin Limpo. (Foto: koma)

Berdasarkan keterangan sementara dari warga sekitar melihat kepulan asap hitam dari lantai 3 rumah tersebut. Kemudian pihak RT langsung menghubungi petugas Gulkarmat Jakarta Selatan untuk meminta bantuan.

Personel Gulkarmat Jakarta Selatan melakukan pemadaman pukul 08.07 WIB dan selesai operasi pukul 08.46 WIB. Dugaan sementara, api berasal dari sisa-sisa tiner bekas renovasi rumah.

Hingga kini, pihaknya masih mendata jumlah kerugian dari luas area 5x10 meter persegi (m2) tersebut.