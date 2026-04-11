Anggota DPRD Fraksi PDIP Ikut Diseret ke Jakarta Usai OTT Tulungagung, Ternyata Adik Bupati Gatut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa Jatmiko Dwijo Saputro, adik Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, ke Jakarta. Jatmiko yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Tulungagung dari Fraksi PDIP turut diamankan dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi status Jatmiko sebagai salah satu pihak yang ikut diterbangkan ke Jakarta.

"Benar (adik Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Jatmiko Dwijo Saputro selaku anggota DPRD Tulungagung yang ikut dibawa ke Jakarta usia OTT)," ujar Budi, Sabtu (11/4/2026).

Jatmiko dibawa bersama kakaknya, Bupati Gatut Sunu Wibowo, serta 11 pegawai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung. Budi menjelaskan Jatmiko berada di lokasi yang sama dengan bupati saat penyidik melakukan penangkapan.

Dalam operasi ini, tim penyidik menyita sejumlah uang tunai sebagai barang bukti, meski nominal pastinya belum dirinci.

"Dalam kegiatan ini tim juga mengamankan barang bukti diantaranya dalam bentuk uang tunai," tambah Budi.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa kasus yang menjerat para pihak tersebut terkait dengan dugaan pemerasan.

"(Terkait kasus) Pemerasan," kata Asep Guntur Rahayu saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (11/4/2026).

Saat ini, seluruh pihak yang diamankan sedang menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Lembaga antirasuah memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka.