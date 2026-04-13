KPK Periksa Setengah Lusin Saksi di Kasus THR Forkopimda Cilacap

Jubir KPK, Budi Prasetyo memberikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memeriksa sejumlah saksi dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) Kabupaten Cilacap.

Kasus ini melibatkan Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Auliya Rachman yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Pemeriksaan bertempat di Polresta Cilacap, Jawa Tengah," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Pada hari yang sama, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh orang saksi dari berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Para saksi tersebut terdiri atas pejabat dari sejumlah organisasi perangkat daerah, antara lain Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cilacap, pegawai Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pelaksana Tugas Direktur RSUD Cilacap periode September 2025–Februari 2026, serta Inspektur Daerah.

Selain itu, KPK juga memanggil Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Cilacap.

Pemeriksaan terhadap para saksi dilakukan untuk mendalami dugaan praktik pemerasan yang terjadi dalam pengumpulan dana yang diduga digunakan untuk kepentingan THR forkopimda.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah pejabat yang diperiksa di antaranya Kepala Pelaksana BPBD Cilacap Taryo, mantan Pelaksana Tugas Direktur RSUD Cilacap Kelly Kuswidi Yanto, Inspektur Daerah Aris Munandar, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Achmad Fauzi, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Purwanto Kurniawan, serta Kepala Bakesbangpol Jarot Prasojo.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 13 Maret 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan Syamsul Auliya Rachman bersama 26 orang lainnya serta menyita uang tunai dalam bentuk rupiah.

Sehari setelahnya, KPK menetapkan Syamsul Auliya Rachman dan Sekretaris Daerah Cilacap Sadmoko Danardoo sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2025–2026.

Dalam konstruksi perkara, Syamsul diduga menargetkan pengumpulan dana sebesar Rp750 juta. Dana tersebut direncanakan untuk kebutuhan THR forkopimda sebesar Rp515 juta, sementara sisanya diduga untuk kepentingan pribadi.

Namun, hingga saat penangkapan dilakukan, jumlah dana yang telah terkumpul mencapai Rp610 juta.