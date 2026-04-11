Angka Kekerasan Anak Disabilitas Melejit, Menteri PPPA: Mereka Bukan Objek Belas Kasihan!

Ukuran Font Kecil Besar

Tingginya angka kekerasan terhadap anak disabilitas, termasuk mereka yang menyandang down syndrome, menjadi tamparan bagi sistem perlindungan anak di Indonesia.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi menegaskan, menghapus kekerasan ini butuh kerja keroyokan antara pemerintah, keluarga, hingga dunia usaha.

Arifah menekankan perlindungan terhadap anak-anak ini bukan sekadar tugas administratif, melainkan amanat undang-undang yang harus nyata di lapangan.

"Tanggung jawab kita bukan hanya melindungi, tetapi juga memastikan setiap anak dengan down syndrome hidup dalam lingkungan yang aman, ramah, dan penuh penerimaan. Mari kita wujudkan perlindungan anak yang berasaskan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, dan penghormatan terhadap martabat manusia sesuai dengan amanat undang-undang," ujar Arifah Fauzi dalam keterangan resminya, Sabtu (11/4/2026).

Publik diingatkan agar berhenti memandang sebelah mata anak-anak berkebutuhan khusus ini. Menurutnya, mereka adalah subjek hukum yang punya hak setara, bukan sekadar penerima iba.

"Anak dengan down syndrome adalah anak-anak bangsa yang memiliki hak secara setara untuk dicintai, dihormati, dilindungi, dan diberi kesempatan untuk berkembang secara optimal. Mereka bukan obyek belas kasihan, melainkan subyek yang memiliki potensi, martabat, dan masa depan yang harus kita jaga bersama," tegasnya.

Faktanya, kondisi di lapangan masih jauh dari ideal. Anak-anak ini masih sering terbentur tembok stigmatisasi dan diskriminasi, bahkan menjadi sasaran kekerasan fisik maupun psikologis.

Data Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 mengungkap potret buram: sebanyak 83,85 persen anak disabilitas usia 13-17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan sepanjang hidupnya. Angka kekerasan dalam 12 bulan terakhir pun melonjak drastis dari 36,10 persen menjadi 64,57 persen.

"Artinya lebih dari setengah anak dengan disabilitas masih hidup dalam bayang-bayang kekerasan. Ini adalah kondisi yang tidak bisa kita toleransi. Anak dengan disabilitas termasuk anak dengan down syndrome memiliki kerentanan yang lebih tinggi baik karena keterbatasan komunikasi, ketergantungan pada lingkungan, maupun rendahnya pemahaman masyarakat. Ketika sistem di sekitar mereka tidak mampu melindungi, maka mereka akan menjadi kelompok yang paling berisiko," pungkas Arifah.