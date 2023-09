Anies Lebih Bebas Bergerak Menuju Istana Setelah Lengser

Berakhirnya masa tugas Anies Baswedan dari kursi Gubenur DKI Jakarta, 16 Oktober nanti justru memberikan dia keleluasaan untuk bergerak sebagai calon Presiden 2024. Anies tidak lagi terikat pada kepatutan birokrasi dan pemerintahan yang membatasi geraknya hanya pada lingkup jabatannya. Anies bebas bergerak dan berkampanye ke seluruh Indonesia.

“Anies memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri sebagai pemimpin Indonesia masa depan. Dia bisa melakukan perenungan dan pemikiran tentang bagaimana memajukan Indonesia. Dia juga bisa membuat konsep bagaimana Indonesia diperbaiki jika dia ditakdirkan sebagai pemimpin pada 2024,” kata peneliti Lembaga Kajian Publik Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan dalam keterangannya, Jumat (16/9/2022).

Syahganda menyatakan, Anies tidak saja mempunya banyak waktu untuk berpikir tentang Indonesia di masa depan, tetapi dia pun bisa berkeliling ke pelosok Tanah Air untuk makin memperbesar elektabilitas dirinya dan menyerap aspirasi dan kehendak rakyat.

Dalam pandangan Syahganda, Anies selalu berada di tiga besar survei, tanpa dia minta dan tanpa dia menjadi pejabat partai. “Bisa dibayangkan betapa besarnya kekuatan Anies jika dia melakukan pengenalan diri ke daerah-daerah,” kata Syahganda pula.

Siap Maju

Sementara itu, ketika ditanya Reuters di Singapura, Anies untuk pertama kalinya menyatakan dia siap bertarung merebut kursi Presiden pada tahun 2024. Meskipun dia mengakui bahwa sampai saat ini belum ada partai yang secara resmi mencalonkannya.

“Saya belum mempunyai tiket, tetapi siap jika ada partai yang mencalonkan,” kata Anies. Pernyataan Anies dimuat Reuters dalam artikel berjudul 'Popular governor of Indonesian capital 'prepared' to run for president'.

Dia berterima kasih atas survei-survei yang menyebutkan dia selalu berada di tiga besar. Dia mengaku tidak pernah menyuruh dan meminta para lembaga survei itu berbuat untuk kepentingan dirinya. “Alhamdulillah saya selalu berada di tiga besar,” katanya.

Namun saat ditanya wartawan di Jakarta soal kesiapannya maju seperti dikutip Reuters, Anies menjawab sambil bercanda. "Cukup itu saja, jawaban apapun dikutip soalnya. Nggak bisa nyeletuk pula kita," kata Anies sambil tertawa, Jumat (16/9/2022).