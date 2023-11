Anies Menang Berpasangan dengan Prabowo, Ganjar, dan AHY

Selain selalu masuk dalam top 3, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menang berpasangan dengan siapapun berdasarkan survei yang dilakukan Lembaga Trust Indonesia.

Dalam simulasi berpasangan dengan 11 nama, survei memasangkan Prabowo-Anies dengan perolehan 23,4 suara responden.

Kemudian Anies-Sandi 17,6 persen, Anies-AHY 10,5 persen, Ganjar-Ridwan Kamil 8,3 persen, Prabowo-Puan 5,2 persen, Anies-Ganjar 4,8 persen, Ganjar-AHY 4,6 persen, Ganjar-Erick 4,3 persen, Puan-Anies 2,1 persen, Airlangga-Ganjar 1,4 persen, Puan-Sandi 1,0 persen dan undecided voters 16,8 persen.

dok survei Trust Indonesia

Untuk elektabilitas tertutup simulasi dua pasang capres, Anies-AHY mengalahkan pasangan Prabowo-Puan sebesar 39,9 persen dan 31,8 persen. Sedangkan undecided voters sebesar 28,3 persen.

Kemudian jika Anies berpasangan bersama Ganjar Pranowo berhadapan dengan Prabowo-Puan, maka Anies-Ganjar kembali meraih elektabilitas tertinggi 41,0 persen mengalahkan Prabowo-Puan yang hanya medapat suara responden sebesar 33,1 persen. Untuk pemilih tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 25,9 persen.

Apabila Prabowo-Puan kembali berhadapan dengan Anies yang berpasangan dengan Sandi, maka Anies kembali menang dengan perolehan suara 41,7 persen. Sedangkan Prabowo-Puan 34,1 persen, tidak tahu dan tidak jawab sebesar 24,3 persen.

"Terkait dengan latar belakang pasangan calon, pasangan yang ideal menurut responden adalah TNI/Polri - Sipil 25,0 persen dan Sipil - TNI/Polri 23,3 persen," kata Direktur Eksekutif Trust Indonesia Azhari Ardinal dalam materi surveinya, Senin (31/1/2022).

Sebagai informasi, lembaga Trust Indonesia Research & Consulting melakukan Survei Nasional pada tanggal 3-12 Januari 2022 secara offline atau tatap muka. Jumlah responden dalam survei ini sebanyak 1.200 responden yang diambil secara proporsional berimbang (50:50) laki-laki dan perempuan berdasarkan basis tempat pemungutan suara (TPS) by name, by address.

Populasi survei ini adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di 34 Provinsi dan telah mempunyai hak pilih. Pengambilan sampel menggunakan metode multistage sampling dengan toleransi kesalahan atau margin of error sebesar ± 2,83% pada tingkat kepercayaan 95%.