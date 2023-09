Anies Tegaskan Banjir Jakarta Surut Kurang dari Enam Jam

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan bahwa penanganan banjir di Jakarta telah berjalan dengan baik. Ia menegaskan, banjir yang menggenang di sekitar Jakarta Selatan dan Jakarta Timur akibat limpahan air di daerah aliran Sungai Ciliwung, dapat surut dalam waktu kurang dari enam jam.

“Saya mendengar dari Pak Wali Kota Jakarta Selatan (Munjirin) waktunya kurang dari enam jam, kurang dari enam jam surut semua. Itulah manajemen pengelolaan banjir," ujar Anies di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (11/10/2022).

Orang nomor satu di Jakarta ini menjelaskan ketika volume air hujan melampaui sungai dan kapasitas drainase maka hal tersebut dipastikan akan menyebabkan genangan dan banjir.

Saat ini, kata Anies, kapasitas drainase di Jakarta 50mm per hari hingga 150mm per hari untuk di jalan-jalan protokol. Dia mengatakan kapasitas itu tak akan cukup apabila curah hujan mencapai 140-180mm per hari.

"Terjadinya bukan dalam satu hari, 180mm dalam 2-3 jam, maka otomatis akan terjadi genangan," tuturnya.

Anies menambahkan, kalau terjadi genangan berhari-hari berarti manajemen pengelolaan banjirnya tidak benar. "Jadi Anda silakan lihat, bandingkan Jakarta dengan kota kota lain. Silakan bandingkan saja," tuturnya.