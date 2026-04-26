Antara Perut Bumi dan Matahari: Persimpangan Jalan Energi Indonesia

"Cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya." — Peter Drucker

Pengumuman Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengenai temuan cadangan gas raksasa di Sumur Geliga-1, Blok Ganal, membawa angin segar bagi narasi kedaulatan energi Presiden Prabowo Subianto. Dengan potensi mencapai 5 Tcf gas dan 300 juta barel kondensat, temuan oleh perusahaan asal Italia, ENI, ini digadang-gadang sebagai tonggak baru produksi migas nasional.

Namun, di balik euforia tersebut, ada paradoks besar yang membayangi masa depan energi Indonesia: Apakah temuan ini benar-benar solusi kedaulatan, atau justru memperpanjang masa "ketergantungan" kita pada bahan bakar fosil di tengah krisis iklim global?

Meski ditemukan cadangan "jumbo", tren produksi gas nasional secara agregat sebenarnya telah menurun sejak 2013. Studi dari Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) bahkan memberikan peringatan keras: Indonesia berisiko menjadi net importir gas pada tahun 2040 jika permintaan domestik dipacu tanpa kendali.

Kondisi ketahanan gas nasional secara umum sedang menghadapi tekanan berat. Per awal 2025, total cadangan gas bumi Indonesia tercatat sebesar 55.850,81 BSCF menurut data Kementerian ESDM.

Masa Pakai Rasio cadangan terhadap produksi (Reserve to Production) saat ini diperkirakan hanya bertahan sekitar 13,95 tahun!

"Saat ini kondisi gas nasional memang masih mencukupi, tetapi karena adanya penurunan dari lifting gas nasional, penurunannya itu lebih cepat dari yang diharapkan, maka salah satu kebijakan kita untuk memenuhi kebutuhan domestik adalah untuk menghentikan sementara ekspor gas yang ada," kata Anggota Komisi XII DPR dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno kepada inilah.com.

Meskipun memproduksi banyak gas alam, Indonesia masih mengimpor sekitar 70–75% kebutuhan LPG dari AS, serta sisanya dari Timur Tengah dan Australia.

Saat ini, lebih dari 60% produksi gas Indonesia digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam Rencana Umum Energi Nasional, gas bumi ditargetkan mencapai porsi 24% dalam bauran energi nasional tahun 2050.

Dengan adanya temuan cadangan gas di Kaltim, Indonesia masih belum bisa memenuhi kebutuhan gas nasional karena pertama, diharapkan 2028-2029 baru ada produksi dari cadangan gas yang ditemukan di Kaltim, di kawasan hutan tersebut. Indonesia bahkan berharap lebih besar lagi untuk memenuhi kebutuhan gas nasional dari lapangan abadi Masela yang saat ini masih dalam proses untuk ke persiapan eksplorasi.

"Ini merupakan giant gas production kita yang nanti kita harapkan dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri termasuk juga salah satu temuan yang terbesar di Andaman yang itu akan dikerjakan bersama-sama dengan Timur Tengah yang mana ini merupakan temuan salah satu gas besar, lebih besar daripada di Kutai, yang kemudian juga akan memenuhi kebutuhan dalam negeri," kata Eddy.

Apa Kabar Transisi Energi

Dalam era transisi energi, gas alam, terutama LNG (Liquified Natural Gas), dipandang sebagai bahan bakar jembatan (bridge fuel) yang menghubungkan sistem energi berbasis fosil menuju sistem energi terbarukan.

Dibandingkan batu bara, LNG menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah dalam pembangkitan listrik.

Namun, dalam peta jalan Net Zero Emission Indonesia tahun 2060, LNG berperan sebagai energi transisi pendukung sambil menunggu dominasi Energi Baru Terbarukan (EBT) dan teknologi rendah karbon lainnya.

Pemerintah mendorong peningkatan pemanfaatan gas untuk kebutuhan domestik melalui kebijakan alokasi pasar dalam negeri. Langkah ini bertujuan memperkuat daya saing industri nasional dengan menekan emisi sekaligus menjaga ketahanan energi.

"Sebagian besar gas kita berada di wilayah timur dan dalam bentuk gas alam yang lebih cocok untuk LNG atau pipa, sementara kebutuhan domestik, terutama rumah tangga, didominasi oleh LPG. Di sinilah sering terjadi salah kaprah," kata Analis senior dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution, Ronny Sasmita kepada inilah.com.

LPG bukan langsung “gas alam yang dicairkan”, tapi hasil pengolahan atau refining dari minyak atau gas tertentu yang menghasilkan propane dan butane.

"Nah, komposisi gas Indonesia umumnya lebih dominan methane, sehingga tidak otomatis efisien dikonversi menjadi LPG tanpa fasilitas pemrosesan tambahan yang mahal," kata Ronny. Ditambah lagi keterbatasan infrastruktur distribusi dan kontrak ekspor jangka panjang, akhirnya impor LPG menjadi pilihan yang secara ekonomi masih dianggap paling praktis, meskipun secara narasi publik terasa paradoksal.

Soal kapan Indonesia bisa mandiri energi atau gas, jawabannya harus realistis juga. Kemandirian absolut hampir pasti tidak akan tercapai dalam waktu dekat, dan bahkan bukan tujuan yang paling rasional. Yang lebih masuk akal adalah mencapai ketahanan energi, di mana kita tidak terlalu rentan terhadap gejolak global.

"Dalam konteks gas, tantangannya berlapis, seperti mismatch lokasi produksi dan konsumsi, keterbatasan infrastruktur pipa dan LNG domestik, serta struktur permintaan yang lebih banyak membutuhkan LPG ketimbang gas alam mentah. Artinya, bahkan jika produksi gas meningkat, belum tentu otomatis menggantikan impor LPG," kata Ronny.

Jadi kemandirian relatif baru bisa didekati jika ada investasi besar-besaran pada infrastruktur distribusi, pembangunan fasilitas pengolahan untuk menyesuaikan jenis gas dengan kebutuhan domestik, serta reposisi kebijakan energi ke arah diversifikasi termasuk energi terbarukan.

"Dengan skenario reformasi serius, mungkin 10–15 tahun ada perbaikan signifikan, tetapi tanpa itu, istilah “mandiri energi” akan tetap lebih banyak jadi jargon daripada kenyataan," kata Ronny.

Cahaya Matahari

Salah satu poin krusial dalam perdebatan ini adalah efisiensi biaya. Data dari Global Energy Monitor menunjukkan bahwa harga energi surya kini jauh lebih kompetitif dibandingkan gas.

Berdasarkan studi lembaga CERAH, rencana penambahan kapasitas gas dalam RUPTL 2025-2034 bukan tanpa konsekuensi finansial. PLN diprediksi harus merogoh kocek hingga Rp155,8 triliun per tahun hanya untuk membeli bahan bakar gas. Angka ini dianggap sangat kontras dengan potensi energi surya Indonesia sebesar 3.200 GW yang baru dimanfaatkan kurang dari 1 persen.

Pemerintah dan sebagian negara ASEAN memandang gas alam sebagai "energi transisi" yang lebih bersih dibanding batu bara. Namun, organisasi lingkungan seperti Greenpeace mulai mendesak pemerintah untuk menghentikan narasi tersebut.

Mereka menilai gas fosil hanyalah "solusi semu". Alih-alih menjadi jembatan, pembangunan infrastruktur gas skala besar justru akan mengunci (lock-in) investasi Indonesia pada energi fosil selama 30 tahun ke depan, menghambat percepatan ekonomi hijau yang diklaim mampu menciptakan 19,4 juta lapangan kerja baru.

Kini, Indonesia berdiri di persimpangan jalan. Di satu sisi, temuan di Blok Ganal memberikan napas tambahan bagi industri migas dan stabilitas listrik jangka pendek. Di sisi lain, bayang-bayang impor gas dan mahalnya biaya operasional pembangkit fosil menjadi ancaman bagi Ketahanan Energi yang dicita-citakan.

Pertanyaannya kini bukan lagi tentang seberapa banyak gas yang bisa kita bor, melainkan seberapa berani pemerintah mulai memindahkan investasi masif tersebut dari perut bumi ke hamparan sinar matahari yang tak terbatas.

Indonesia berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, gas dipandang oleh Ditjen Migas sebagai "jembatan" yang tak terelakkan karena emisi karbonnya yang lebih rendah dari batu bara. Di sisi lain, para ahli memperingatkan bahwa membangun terlalu banyak infrastruktur gas baru di tengah penurunan cadangan domestik hanya akan menjebak Indonesia dalam kerentanan energi dan beban finansial yang seharusnya bisa dialokasikan untuk percepatan energi surya dan angin.[Diana].