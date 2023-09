Antisipasi Dilirik Klub Lain, Arsenal Segera Naikkan Gaji Bukayo Saka 4 Kali Lipat

Klub Arsenal bakal segera menaikan gaji Bukayo Saka sampai empat kali lipat. Langkah itu guna mengantisipasi ketertarikan klub lain kepada gelandang berusia 20 tahun yang permainannya semakin apik tersebut.

Mengutip The Sun, saat ini dalam kontraknya saat ini, Bukayo Saka 'cuma' digaji 30 ribu poundsterling atau sekitar Rp565,5 juta per pekan. Arsenal bakal menggajinya sebesar 125 ribu poundsterling atau sekitar Rp2,3 miliar per pekan. Jadi naiknya empat kali lipat!

Imbalan kenaikan gaji itu menyusul Bukayo Saka tampil konsisten di Arsenal. Pemain berusia 20 tahun itu juga dipercaya masuk tim inti pada musim 2019/2020.