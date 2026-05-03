Antisipasi Lonjakan Kurban, DKI Fokus pada Distribusi dan Kualitas Daging

Salah satu tempat penjualan hewan kurban di kawasan Pulomas, Jakarta Timur. (Foto: Antara/Shofi Ayudiana)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan strategi tidak hanya pada penguatan stok, tetapi juga pada aspek distribusi dan jaminan kualitas daging sapi menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Langkah ini diambil untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi secara merata tanpa mengganggu stabilitas pasar.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan A. Sidabalok, mengatakan pemerintah daerah telah mengantisipasi lonjakan permintaan dengan memperkuat rantai pasok melalui BUMD pangan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyediaan sekitar 900 ekor sapi dari Australia untuk memperkuat cadangan daerah.

Penguatan Rantai Pasok dan Distribusi Merata

Menurutnya, selain ketersediaan, aspek distribusi menjadi perhatian utama agar pasokan tidak menumpuk di satu wilayah dan dapat menjangkau seluruh titik kebutuhan masyarakat secara efektif.

"Menghadapi potensi peningkatan permintaan daging sapi (jelang Idul Adha), Pemprov DKI melalui BUMD Dharma Jaya telah merencanakan pemenuhan sapi dari Australia sebanyak kurang lebih 900 ekor untuk menjaga stok tetap terjaga," kata Hasudungan, di Jakarta, Minggu (3/5/2026).

Jaminan Kualitas Hewan Kurban Standar ASUH

Dari sisi kualitas, seluruh hewan kurban yang masuk dipastikan telah melewati pemeriksaan kesehatan ketat dan memenuhi standar Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH). Hal ini menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan ibadah kurban.

Direktur Utama Perumda Dharma Jaya, Raditya Endra Budiman, menegaskan bahwa pengawasan kualitas dilakukan sejak proses pengadaan hingga distribusi ke masyarakat.

"Kami memastikan seluruh sapi yang disiapkan sudah melalui pemeriksaan kesehatan dan memenuhi standar ASUH. Ini penting agar masyarakat merasa tenang dalam berkurban," kata Raditya.

Optimalisasi RPH Cakung dan Satgas Pangan

Untuk mendukung proses distribusi dan pemotongan, fasilitas Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Cakung dioptimalkan dengan kapasitas hingga 250 ekor per hari. Operasional juga diperkuat dengan sekitar 100 tenaga profesional, termasuk juru sembelih halal bersertifikat.

Sementara itu, pengawasan harga dan distribusi di lapangan terus diperketat melalui Satgas Saber Pangan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah gangguan distribusi yang dapat memicu kenaikan harga di pasar.

Dengan fokus pada distribusi yang lebih merata serta jaminan kualitas hewan kurban, Pemprov Jakarta menargetkan pelaksanaan Iduladha tahun ini berjalan lancar tanpa tekanan berarti pada ketersediaan maupun harga daging di pasaran.