Antitesis Kebohongan: Saat Narasi Bertabrakan dengan Nurani Publik

Ada sebuah adagium klasik dalam dunia propaganda: kebohongan yang diulang-ulang akan menjelma menjadi kebenaran. Narasi ini bukan hal baru. Ia berulang kali muncul dalam berbagai fase politik, termasuk dalam dinamika pasca-pemilu di Indonesia, ketika persepsi publik dianggap bisa dibentuk melalui pengulangan informasi yang telah direkayasa.

Namun, pertanyaannya sederhana: benarkah kebohongan memiliki daya tahan sepanjang itu?

Faktanya justru sebaliknya. Kebohongan yang diproduksi secara masif cenderung melahirkan public distrust—ketidakpercayaan publik yang akut. Ketika seorang tokoh atau institusi terlalu sering bermain di wilayah abu-abu kebenaran, publik akan kehilangan kepercayaan. Bahkan ketika kebenaran disampaikan, ia tetap akan dipandang dengan kecurigaan.

Fenomena ini mengingatkan pada kisah klasik tentang penggembala yang berulang kali berbohong soal serigala. Ketika ancaman itu benar-benar datang, tak ada lagi yang percaya. Dalam konteks politik, konsekuensinya tidak kalah serius: hilangnya legitimasi.

Kegaduhan yang Menguras Energi Publik

Ketidakpercayaan publik sering bermuara pada kegaduhan yang tidak produktif. Isu-isu sensitif yang seharusnya dapat diselesaikan secara sederhana justru berkembang menjadi polemik berkepanjangan. Ketika publik meminta pembuktian faktual, yang muncul justru narasi tandingan yang sarat opini dan testimoni.

Dalam ruang publik, situasi ini menciptakan kebisingan yang tidak menghasilkan kejelasan. Perdebatan berubah menjadi adu klaim tanpa verifikasi yang memadai. Akibatnya, energi publik terkuras untuk hal-hal yang tidak substansial, sementara persoalan yang lebih penting terabaikan.

Dalam perspektif hukum, fakta material seharusnya menjadi titik akhir perdebatan. Namun, ketika fakta digantikan oleh narasi, kebenaran menjadi relatif dan mudah dipolitisasi. Di titik ini, publik tidak lagi mencari kebenaran, melainkan memilih narasi yang paling sesuai dengan preferensinya.

Akal Sehat di Tengah Banjir Informasi

Di era digital, arus informasi mengalir tanpa batas. Algoritma media sosial, survei opini, hingga orkestrasi politik turut membentuk persepsi kolektif. Dalam situasi seperti ini, kebohongan memang bisa menciptakan “kebenaran semu” dalam jangka pendek. Namun, dampak jangka panjangnya jauh lebih merusak: erosi kepercayaan sosial.

Ketika kepercayaan runtuh, setiap pernyataan akan dipertanyakan. Setiap kebijakan akan dicurigai. Bahkan niat baik sekalipun dapat dipersepsikan sebagai manipulasi. Ini bukan sekadar persoalan etika, tetapi ancaman nyata bagi stabilitas sosial dan politik.

Karena itu, jalan keluarnya sebenarnya tidak rumit. Transparansi dan kejujuran adalah kunci. Dalam banyak kasus, persoalan yang berlarut-larut bisa diselesaikan melalui verifikasi sederhana. Namun, ketika kejujuran digantikan oleh defensif dan retorika, publik justru semakin ragu.

Kejujuran sebagai Fondasi Legitimasi

Pada akhirnya, pertarungan antara kebohongan dan kebenaran tidak ditentukan oleh seberapa sering sebuah narasi diulang, melainkan oleh keberanian untuk jujur. Kebohongan mungkin bisa bertahan dalam ruang persepsi, tetapi tidak dalam ruang sejarah.

Pemimpin yang mampu bertahan bukanlah mereka yang paling lihai membangun narasi, melainkan mereka yang berani menghadapi fakta. Kejujuran, meskipun pahit, justru menjadi fondasi utama legitimasi.

Tanpa kejujuran, setiap kebijakan akan dianggap sebagai manipulasi, dan setiap janji hanya akan dipandang sebagai ilusi. Pada titik itu, negara tidak hanya kehilangan arah, tetapi juga kehilangan kepercayaan dari rakyatnya.

Maka, di tengah riuhnya narasi dan propaganda, satu hal yang perlu dijaga adalah akal sehat. Sebab pada akhirnya, publik tidak hanya menilai apa yang dikatakan, tetapi juga bagaimana kebenaran itu dihadirkan.