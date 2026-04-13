Anwar Usman Pingsan Usai Wisuda Purnabakti di Gedung MK

Hakim konstitusi Anwar Usman berjalan keluar gedung MK usai wisuda purnabakti di Gedung MK, Jakarta, Senin (13/4/2026). (Foto: Antara/Laily Rahmawaty)

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman diketahui pingsan setelah melaksanakan prosesi wisuda purnabakti di Ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, pada Senin (13/4/2026).

Acara perpisahan tersebut merupakan rangkaian penyambutan dua Hakim Konstitusi yang baru, yakni Liliek Prisbawono Adi dan Adies Kadir.

Mulanya, Anwar turut menyelesaikan seluruh rangkaian prosesi purnabakti. Setelah selesai, ia berpamitan dengan para hakim aktif dan berjalan menuju pintu keluar.

Namun, saat berjalan keluar wajah Anwar terlihat lemas dan pucat hingga akhirnya pingsan di depan pintu pilar Gedung MK.

Ia pun langsung ditolong oleh beberapa hakim di sekitarnya seperti Wakil Ketua MK, Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Guntur Hamzah beserta para ajudan.

Masih dengan jubah khasnya itu, Anwar kemudian dibopong bersama-sama menuju ruang tunggu Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan penanganan medis dari dokter.

Acara penghormatan ini berlangsung di hadapan Ketua MK beserta jajaran hakim konstitusi.

Acara penghormatan ini berlangsung di hadapan Ketua MK beserta jajaran hakim konstitusi.

Prosesi ini menandai purnatugasnya Anwar Usman, setelah mendedikasikan diri selama 15 tahun sebagai hakim konstitusi, dengan masa jabatan yang telah resmi berakhir pada 6 April 2026 lalu.