Apa Kelebihan iPhone 14 Series Dibanding Android?

Kehadiran iPhone terbaru selalu dibandingkan perangkat Android sebagai OS pesaingnya, demikian juga saat pengumuman iPhone 14 series kali ini. Apa kecanggihan iPhone 14 dibandingkan dengan ponsel premium berbasis Android?

Simak selengkapnya:

1. Desain Elegan dan Menawan

Banyak yang mengincar ponsel keluaran Apple lantaran desainnya yang menarik dan trendi. Begitu juga dengan iPhone 14 dan iPhone 14 Plus yang unggul karena desainnya elegan dan mewah. Bedanya, ukuran layar dan dimensi iPhone 14 Plus lebih besar dibandingkan dengan iPhone 14.

Meski harga iPhone 14 dan iPhone 14 Plus terbilang lebih terjangkau ketimbang iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max, material yang digunakan pada body kedua ponsel ini tetap unggul yakni kaca Gorilla Glass. Disamping itu, terdapat pelindung ceramic shield pada komponen depan dan Corning Gorilla Glass berkualitas di bagian belakang yang menjadikan body iPhone 14 maupun iPhone 14 Plus lebih tahan banting.

2. Layar Lebih Lebar yang Memuaskan

Salah satu keunggulan iPhone 14 dan iPhone 14 Plus adalah keduanya memiliki layar yang kokoh. iPhone 14 diketahui memiliki layar Super Retina XDR berukuran 6,1 inci berlapis ceramic shield yang menjadikan ponsel ini lebih tahan banting.

Sementara pada iPhone 14 Plus, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ponsel ini menggunakan layar Super Retina XDR OLED Display lebih lebar berukuran 6,7 inci dan anti gores berkat material scratch-resistant ceramic glass dan teknologi oleophobic coating. Tingkat kecerahan layar iPhone 14 Plus yang mencapai 1200 nits juga diklaim bisa bikin pengguna lebih nyaman apabila ponsel digunakan di bawah sinar matahari di siang hari.

3. Daya Tahan Baterai Lama

Baterai iPhone 14 memiliki kapasitas 3.279 mAH yang mampu bertahan pada pemakaian 20 jam jika digunakan untuk memutar video dan memerlukan waktu 30 menit untuk mengisi daya 50%. Di sisi lain, iPhone 14 Plus memiliki kapasitas baterai 4.323 mAH dengan durasi pemakaian hingga 26 jam pada mode pemutaran video. Menariknya, pada iPhone 14 Plus terdapat teknologi fast charging dan MagSafe fast wireless charging 15W yang membuat baterai ponsel ini cepat terisi.

4. Kinerja Chipset Lebih Baik

Keunggulan iPhone 14 dan iPhone 14 Plus selanjutnya adalah keduanya telah menggunakan Chipset Apple A15 Bionic. Dibandingkan chipset A14 Bionic yang hanya memiliki 11 miliar transistor, jumlah transistor pada chipset A15 Bionic adalah 15 miliar. Selain itu, A15 Bionic juga telah memakai dua inti prosesor yang mampu meningkatkan kinerja ponsel dan membuat penggunaan daya lebih hemat. Tidak heran kalau iPhone 14 dan iPhone 14 Plus paling cocok digunakan oleh kamu yang gemar multitasking.

5. Mempunyai Kamera yang Berkelas

iPhone 14 dan iPhone 14 Plus semakin unggul dengan kamera yang tergolong bagus dan lensa yang juga kokoh karena dilindungi oleh lapisan Sapphire Crystal Cover. Untuk kamu ketahui, baik iPhone 14 maupun iPhone 14 Plus memiliki resolusi kamera belakang wide 12MP dan ultra wide 12 MP serta kamera depan 12 MP.

Untuk kebutuhan video, spesifikasi kamera iPhone 14 dan iPhone 14 Plus juga terbilang cukup memadai. Resolusi yang didapatkan pada kamera utama maupun kamera depan sama yakni 4K. Disamping itu, terdapat fitur cinematic mode pada iPhone 14 dan Photonic Engine pada iPhone 14 Plus yang berguna untuk menangkap foto secara detail sehingga hasilnya lebih tajam meski minim cahaya.

6. Fitur Emergency SOS via Satelit

Last but not least, hadirnya fitur Emergency SOS juga menjadi keunggulan iPhone 14 dan iPhone 14 Plus. Fitur ini memungkinkan dilakukannya pengiriman pesan tanpa jaringan seluler karena ponsel terhubung ke satelit. Sayangnya, untuk sekarang fitur ini baru aktif di wilayah Amerika dan Kanada.

Fitur lainnya yang tak kalah penting bagi pengguna ponsel iPhone 14 dan iPhone 14 Plus adalah Crash Detection. Melalui fitur ini, ponsel dapat mendeteksi kecelakaan dan bisa langsung menghubungkan peristiwa ke pihak berwajib. Fitur ini juga membantu pengguna terhubung dengan rumah sakit terdekat.

Itulah beberapa keunggulan iPhone 14 dan iPhone 14 Plus yang harus kamu ketahui sebelum memutuskan untuk membeli. Varian iPhone generasi ke-14 ini memang amat menggoda berkat berbagai fitur yang ditawarkannya. Tertarik untuk memilikinya? Siapkan budget kamu dan nantikan produknya di iBox ya! Nah, buat yang rumahnya jauh dari iBox, no worries! Kamu juga bisa mendapatkan iPhone 14 dan iPhone 14 Plus ini di gerai Erafone terdekat!

Meskipun bukan membeli dari iBox, kamu tidak perlu khawatir karena semua ponsel yang dijual di Erafone, termasuk iPhone 14 plus, bergaransi TAM (Teletama Artha Mandiri) yang dijamin ori! Fyi, iBox dan TAM merupakan authorized premium reseller dan authorized reseller untuk produk Apple. Jadi, mau beli iPhone 14 plus dari iBox ataupun Erafone sama-sama memberikan rasa aman dan pengalaman terbaik untuk penggunanya. Nah, buat kamu yang sedang mengincar iPhone 14 plus, semoga artikel ini bisa membantu!