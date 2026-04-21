Begini Isi UU PPRT yang Baru Disahkan, Bahas Soal Cuti, Jaminan Sosial, hingga Gaji

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I terkait RUU PPRT, di ruang rapat Baleg DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026). (Foto: DPR RI - Jaka/Karisma)

Ukuran Font Kecil Besar

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang.

Salah satu ketentuan di dalamnya menegaskan bahwa perusahaan penyalur atau P3RT tidak diperbolehkan memotong gaji pekerja rumah tangga.

Dalam draf RUU PPRT, disebutkan bahwa Perusahaan Penempatan PRT (P3RT) merupakan badan usaha berbadan hukum yang telah mengantongi izin untuk menyelenggarakan layanan penempatan pekerja rumah tangga.

Selain itu, P3RT juga wajib mematuhi sejumlah aturan yang telah ditetapkan.

Isi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Pasal 28

(1) P3RT dilarang:

memotong Upah dan/atau memungut biaya dalam bentuk dan dengan alasan apa pun kepada calon PRT dan PRT; menahan dokumen pribadi asli dan/atau menghalangi akses komunikasi dari calon PRT dan PRT; menempatkan PRT kepada badan usaha atau lembaga lainnya yang bukan Pemberi Kerja perseorangan; dan/atau memaksa calon PRT dan PRT untuk terus-menerus terikat Perjanjian Penempatan setelah berakhirnya waktu perjanjian.

Bagi P3RT yang melanggar larangan tersebut bisa dikenai sanksi berupa teguran bahkan pencabutan izin.

(2) P3RT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 21 dikenai sanksi administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

teguran; peringatan tertulis; pembatasan kegiatan usaha; pembekuan kegiatan usaha; penghentian sementara atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau pencabutan izin.

Undang-undang ini juga turut mengatur hak asisten rumah tangga, sehingga mereka berhak atas jaminan sosial bahkan cuti.

Isi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga terkait hak Pekerja

Pasal 15

(1) PRT berhak:

menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya; bekerja dengan Waktu Kerja yang manusiawi; mendapatkan waktu istirahat; mendapatkan Cuti sesuai dengan Kesepakatan atau Perjanjian Kerja; mendapatkan Upah sesuai dengan Kesepakatan atau Perjanjian Kerja; mendapatkan tunjangan hari raya keagamaan berupa uang sesuai dengan Kesepakatan atau Perjanjian Kerja; mendapatkan jaminan sosial kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; mendapatkan makanan sehat; mendapatkan akomodasi yang layak bagi PRT penuh waktu; mengakhiri Hubungan Kerja apabila Pemberi Kerja tidak melaksanakan Kesepakatan atau Perjanjian Kerja; mendapatkan memberikan lingkungan kerja yang aman dan sehat; dan mendapatkan hak lainnya sesuai dengan Kesepakatan atau Perjanjian Kerja.

(2) Upah dan tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f diberikan sesuai dengan besaran dan waktu pembayaran yang telah disepakati atau sesuai dengan Perjanjian Kerja

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan waktu pembayaran Upah yang akan disepakati atau diperjanjikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah

Undang-undang ini juga memuat ketentuan terkait penyelesaian sengketa antara pemberi kerja, P3RT, dan pekerja rumah tangga. Proses penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dan mediasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 dan 32.

Berikut bunyinya:

Pasal 31

(2) Proses musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permintaan musyawarah dari salah satu pihak.

Pasal 32

(1) Dalam hal musyawarah mufakat antara Pemberi Kerja dan PRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a tidak tercapai, penyelesaian Perselisihan dilakukan dengan cara Mediasi oleh ketua RT/RW atau sebutan lainnya tempat PRT bekerja.

(2) Dalam hal musyawarah mufakat antara Pemberi Kerja, PRT, dan/atau P3RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian Perselisihan dilakukan dengan cara Mediasi melibatkan mediator pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.

(3) Mediator harus menangani dan menyelesaikan Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengaduan diterima.

(4) Selain anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mediator dapat mengeluarkan keputusan