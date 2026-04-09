Belajar dari Sri Lanka, Ini yang Terjadi Saat Negara Bangkrut

Ilustrasi punya banyak uang, tapi tidak bernilai

Ukuran Font Kecil Besar

Ekonomi yang lemah, kebijakan yang salah, hingga korupsi besar-besaran adalah resep sempurna menuju kebangkrutan negara.

Hal ini pernah terjadi secara nyata oleh SRi Lanka di tahun 2022, di mana ketergantungan impor dan tata kelola pemerintahan yang salah, membuat negara ini mengalami kebangkrutan.

Dampaknya sangat luar biasa, mulai dari kenaikan harga barang, lapangan kerja yang hilang, hingga ketidakstabilan sosial dan politik.

Penyebab yang Bisa Membuat Suatu Negara Bangkrut

1. Ekonomi Lemah

Kebangkrutan sebuah negara biasanya disebabkan karena ekonomi melemah, yang biasanya terjadi karena penghasilan (pajak dan ekspor) terus menurun, tetapi pengeluaran (gaji pegawai, pembangunan, gaya hidup pejabat) sangat tinggi.

Situasi semakin diperparah ketika banyak lapangan kerja hilang dan bisnis tutup.

Ketika banyak bisnis tutup, pemerintah tidak dapat lagi menarik pajak karena tidak ada pemasukan.

Di saat ekonomi mulai terlihat goyah, investor asing akan menarik uang mereka keluar dari negara dan menyebabkan nilai tukar mata uang anjlok.

2. Kebijakan yang Salah

Untuk tidak membuat kepanikan, terkadang pemerintah mengambil kebijakan yang terlihat menyenangkan rakyat, seperti membagi-bagikan uang atau sembako.

Dalam jangka pendek, langkah yang dilakukan mungkin bisa memperbaiki perputaran ekonomi, tetapi tidak untuk dalam jangka panjang.

Salah satu contoh negara yang membuat kebijakan yang salah adalah Sri Lanka, di mana pemerintahnya menurunkan PPN dari 15 persen menjadi 8 persen.

Kebijakan yang mereka buat ini membuat pemerintah kehilangan potensi pemasukan sebesar US$1,4 miliar.

Puncaknya, ketika andemi Covid-19 melanda, sektor pariwisata mati dan Sri Lanka yang tidak memiliki tabungan, tidak mampu membayar cicilan utang luar negeri dan dinyatakan bangkrut.

3. Ketergantungan Pada Impor

Negara yang bangkrut biasanya adalah negara yang tidak mandiri. Dalam hal ini adalah terlalu bergantung pada luar negeri (impor) dan tidak punya barang yang bisa dijual ke luar negeri (ekspor).

Contoh nyata bisa dilihat ketika Iran menutup Selat Hormuz yang mana itu merupakan jalur utama distribusi minyak.

Penutupan itu membuat banyak negara yang tidak punya cadangan energi sendiri panik karena harga minyak dunia meroket.

Untuk menghemat stok, pemerintah terpaksa membatasi penjualan BBM harian dan menaikkan harganya berkali-kali lipat.

Jika penutupan jalur ini terjadi dalam jangka panjang, biaya transportasi hingga produksi barang akan meningkat.

Negara yang tidak mampu membayar harga impor yang mahal, berisiko mengalami krisis ekonomi hingga kebangkrutan.

4. Korupsi

Kebangkrutan sebuah negara terkadang disebabkan oleh “tangan-tangan” pemimpin yang kotor.

Praktik korupsi yang paling berbahaya ketika jabatan negara dan pengelolaan uang negara dikelola oleh anggota keluarga atau pihak kepercayaan sang pemimpin.

Dampak dari penempatan anggota keluarga, teman atau kerabat di posisi-posisi strategis, membuat keputusan negara tidak lagi dibuat untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk memperkaya kelompok tersebut.

Contoh nyata praktik korupsi ini pernah terjadi di Sri Lanka di masa kepemimpinan klan Rajapaksa, dengan lebih dari 40 anggota keluarga duduk di posisi-posisi strategis pemerintahan.

Tanpa adanya transparansi dan pengawasan yang independen, kas negara bocor melalui proyek-proyek yang tidak efisien dan salah urus yang disengaja.

Dampak Besar yang Terjadi Jika Negara Bangkrut

1. Hiperinflasi

Sebuah negara yang mengalami kebangkrutan akan terjadi hiperinflasi di mana harga-harga barang melonjak sangat cepat dan tidak terkendali.

Situasi ini bisa terjadi karena negara tidak punya uang untuk mengimpor hingga stok barang pokok seperti pangan dan BBM menipis.

Dalam hukum pasar, barang sedikit, peminat banyak, maka harga melesat tinggi.

Kenaikan tingkat inflasinya bisa di atas 30 persen, bahkan untuk kasus yang pernah terjadi di Sri Lanka pada tahun 2020, inflasinya tembus 73,7 persen.

Dampaknya, kenaikan harga pangan meroket sebesar 94,9 persen dan biaya transportasi naik 150,4 persen.

2. Kelaparan dan Krisis Gizi

Inflasi yang tidak terkendali secara langsung menghancurkan daya beli masyarakat, terutama untuk kebutuhan pokok.

Akibatnya, terjadi fenomena kelaparan dan krisis gizi karena rakyat kesulitan membeli makanan berkualitas.

Lebih dari sepertiga (⅓) penduduk Sri Lanka terjerat dalam kelaparan tingkat moderat hingga parah. Banyak keluarga yang terpaksa beralih ke pangan murah dengan nutrisi rendah demi bisa bertahan hidup.

Dampak panjang krisis pangan ini bukan hanya masalah perut, tetapi investasi buruk bagi kesehatan masyarakat.

Berdasarkan studi terhadap 131 kasus negara yang gagal bayar utang menunjukkan bahwa harapan hidup penduduk rata-rata turun hingga 1 tahun 2 bulan setelah 10 tahun krisis berlalu.

3. Ketidakstabilan Politik

Di saat perut rakyat lapar dan kebutuhan dasar tidak terpenuhi, kepercayaan terhadap pemerintah akan runtuh.

Situasi ini menimbulkan kekacauan nasional yang bisa terjadi selama berbulan-bulan.

Sebagai contoh, pada Juli 2022, ribuan demonstran di Sri Lanka melakukan aksi nekat dengan menyerbu kediaman resmi Presiden Gotabaya Rajapaksa di Kolombo.

Peristiwa ini menjadi simbol runtuhnya pemerintahan. Presiden Gotabaya yang melarikan diri ke luar negeri akhirnya mengundurkan diri melalui email.

Selain menimbulkan kekacauan, kondisi politik yang tidak stabil turut membuat investor asing takut untuk berinvestasi.

4. Pajak Meningkat

Di saat devisa habis dan perdagangan internasional terhenti, negara kehilangan sumber pemasukan utamanya.

Satu-satunya jalan untuk mendapatkan pemasukan adalah dari pajak karena negara tidak lagi bisa meminjam uang dari luar negeri.

Namun, karena kondisi ekonomi yang buruk, masyarakat kesulitan membayar pajak.

Agar bisa mendapatkan penghasilan dari pajak, pemerintah terpaksa menurunkan angkanya dengan harapan bisa mendapatkan pemasukan.

Ketidakpastian kebijakan pajak dan kekacauan ekonomi membuat investor asing menarik seluruh modalnya.

Mereka menganggap negara tersebut tidak lagi aman untuk berinvestasi, yang mengakibatkan pembangunan infrastruktur dan lapangan kerja terhenti sepenuhnya.