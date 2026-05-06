Mengenal Aturan Rumah Dinas, Bisakah Diwariskan kepada Anak?

Ukuran Font Kecil Besar

Masalah rumah dinas kembali menjadi perhatian publik setelah Mabes TNI melakukan penertiban rumah dinas di Komplek Hankam Slipi, Palmerah, Jakarta Barat.

Penertiban tersebut menuai penolakan dari sejumlah keluarga purnawirawan yang merasa rumah tersebut dibangun dari uang pesangon, bukan dari anggaran negara.

Padahal, rumah tersebut bukan hak mereka, melainkan hak PNS yang diberikan fasilitas khusus dari negara atau instansi agar bisa bertugas dengan baik.

Apakah Rumah Dinas Bisa Diwariskan?

Rumah dinas atau rumah negara hanya boleh ditempati oleh pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI, atau anggota Polri yang masih aktif bekerja dan memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang berfungsi sebagai tanda bahwa mereka telah mendapatkan izin dari instansi terkait untuk menggunakan fasilitas tersebut.

Mengingat statusnya sebagai rumah dinas, maka rumah tersebut tidak bisa diwariskan. Jadi, para pensiunan yang sudah menyelesaikan masa tugas, wajib meninggalkan dan menyerahkan rumah dinas ke instansi terkait, agar bisa diberikan kepada pejabat baru yang membutuhkan.

Namun, jika sebelumnya sudah melakukan pengalihan hak rumah negara, maka rumah tersebut dapat diwariskan kepada anggota keluarga yang bersangkutan.

Dasar Hukum Rumah Negara

Dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008, dijelaskan bahwa rumah negara adalah bangunan milik negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan.atau Pegawai Negeri.

Rumah dinas sendiri terbagi menjadi tiga golongan, yaitu:

Rumah Negara Golongan I: Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut. Rumah Negara Golongan II: Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada negara. Rumah Negara Golongan III: Rumah Negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.

Kewajiban dan Larangan Rumah Negara

Selama tinggal di Rumah Negara, para penghuni harus mentaati kewajiban dan larangan yang tercantum di dalam Pasal 10 PP No.40 Tahun 1994, yaitu:

Kewajiban penghuni rumah dinas:

Membayar sewa rumah,

Memelihara rumah,

Memanfaatkan rumah sesuai dengan fungsinya.

Larangan penghuni rumah dinas:

Menyerahkan sebagian atau seluruh rumah kepada pihak lain,

Mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah,

Menggunakan rumah tidak sesuai dengan fungsinya.

Syarat dan Prosedur Membeli Rumah Negara

Selain Golongan III, Rumah Negara Golongan II dapat diubah statusnya menjadi Golongan III agar dapat dijual kepada penghuninya, dalam hal ini adalah PNS.

Namun, perubahan status itu hanya bisa dilakukan jika memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 7, yaitu:

Usia bangunan minimal 10 tahun.

Penghuni (PNS) harus memiliki masa kerja minimal 10 tahun .

. Penghuni memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah.

Rumah dan tanah tidak dalam sengketa.

Penghuni atau pasangan (suami/istri) belum pernah membeli rumah dari negara sebelumnya.

Mekanisme Pengalihan Hak Rumah Negara

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 13, proses pengalihan hak milik dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

Penghuni mengajukan permohonan tertulis kepada pimpinan instansi terkait untuk proses pengalihan status.

Penetapan harga jual dilakukan berdasarkan hasil penilaian tim penaksir.

Transaksi dilakukan dengan skema sewa beli, di mana penghuni melakukan pembayaran secara angsuran ke Kas Negara dalam jangka waktu yang disepakati (minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun).

Setelah seluruh kewajiban pembayaran lunas, penghuni akan mendapatkan surat keputusan penyerahan hak milik dan wajib mengurus sertifikat tanah ke Kantor Pertanahan.

Siapa yang Berhak Mengajukan Permohonan Pengalihan Hak Rumah Negara

Berdasarkan Pasal 17 PP No.40 Tahun 1994, ada 5 sosok yang dapat mengajukan permohonan pengalihan hak Rumah Negara, yaitu: