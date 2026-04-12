APBN Ditekan Harga Minyak Dunia, Pengamat Ingatkan Risiko Ambang Batas Defisit

Guru Besar Universitas Airlangga Rahma Gafmi menilai daya tahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai menghadapi tekanan serius akibat lonjakan harga energi global. Menurutnya, pemerintah kini harus mengelola ruang fiskal dengan ekstra hati-hati agar anggaran tidak terlampaui.

Rahma menekankan bahwa jika harga minyak mentah terus bertahan di level tinggi, pemerintah akan dihadapkan pada pilihan sulit antara menambah beban utang atau menyesuaikan harga BBM.

“Resiliensi (APBN) ini sedang diuji sampai ke batasnya. Jika harga minyak bertahan di atas 90 dolar AS per barel dalam jangka panjang, pemerintah harus memilih antara menambah utang (melebarkan defisit) atau menaikkan harga BBM agar APBN tidak ‘jebol’,” kata Rahma di Jakarta pada Minggu (12/4/2026).

Kekhawatiran ini muncul seiring data realisasi defisit APBN per Maret 2026 yang tercatat mencapai Rp240,1 triliun. Angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 140 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Rahma pun mengingatkan risiko defisit yang bisa mendekati batas konstitusi sebesar 3 persen dari PDB.

“Target awal pemerintah 2,68 persen terhadap PDB. Kita sebagai ekonom memperingatkan risiko defisit mendekati batas aman konstitusi di 3,0 persen jika harga minyak tidak segera melandai atau jika pemerintah tidak melakukan penyesuaian harga BBM,” ujarnya.

Situasi geopolitik yang fluktuatif bahkan memicu wacana mengenai perlunya payung hukum baru jika kondisi memburuk.

“Menkeu Purbaya masih optimis bisa menjaga di bawah 3 persen, namun mulai muncul wacana mengenai kebutuhan Perppu jika kondisi geopolitik memburuk secara ekstrem untuk memberi ruang fiskal yang lebih lebar,” tambah Rahma.

Sebelumnya, Purbaya menyatakan tetap optimistis dapat menjaga defisit APBN 2026 di angka 2,9 persen terhadap PDB. Ia menegaskan hitungan pemerintah sudah mencakup skenario harga minyak dunia hingga 100 dolar AS per barel.

“Ini sudah kami hitung semua. Nanti bahkan dengan rata-rata (harga minyak dunia) 100 (dolar AS per barel) pun kami sudah kunci defisitnya di bawah 3 persen. Itu sekitar 2,9 persen. Jadi, nggak masalah,” ujar Purbaya.

Sebagai langkah antisipasi, Purbaya menyebut pemerintah memiliki bantalan fiskal berupa Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang cukup besar untuk digunakan dalam kondisi darurat.

“Kalau kepepet, saya punya SAL. Sekarang naik Rp420 triliun. Bakal kepakai kalau kepepet banget,” katanya.

Selain mengandalkan dana cadangan, pemerintah juga berupaya melakukan efisiensi belanja kementerian serta menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi guna melindungi daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.

