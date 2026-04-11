10 Aplikasi AI Gratis Terbaik 2026, Bantu Kerja Lebih Cepat & Efisien

Teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) telah menjadi bagian dari kehidupan. Teknologi yang sebelumnya dikhawatirkan dapat mematikan banyak pekerjaan, kini mulai banyak digunakan sebagai asisten untuk mempercepat pekerjaan.

Saat ini, ada banyak macam aplikasi AI yang bisa kita gunakan secara gratis. Bukan hanya chatbot, layanan yang ditawarkan sekarang mulai bervariasi, mulai dari asisten pembuatan koding, pembuatan gambar, hingga asisten yang membantu dalam pembuatan konten.

Daftar Aplikasi AI yang Bisa Diakses Gratis

1. ChatGPT

Chat GPT adalah aplikasi AI gratis yang dikembangkan oleh OpenAI. Aplikasi ini dapat membantu menjawab pertanyaan, menulis teks, menerjemahkan bahasa, hingga menganalisis data.

Selain teks, ChatGPT juga bisa membantu pengguna membuat foto atau gambar berdasarkan prompt yang diminta.

2. Perplexity AI

Perplexity tidak hanya bisa digunakan sebagai chatbot, tetapi juga bisa digunakan sebagai asisten riset yang mampu memberikan jawaban atas pertanyaan pengguna.

Bagian terbaiknya, seluruh jawaban yang disampaikannya pasti disertai dengan sumber referensi atau link dari internet.

3. Google Gemini

Gemini adalah aplikasi AI yang dikembangkan oleh Google. Aplikasi yang bisa diakses secara gratis ini berfungsi sebagai chatbot serbaguna yang dirancang khusus untuk membantu pengguna.

Di aplikasi ini, pengguna bisa menggunakan Gemini untuk melakukan riset, menulis, analisis data, membantu pengodingan, hingga membuat gambar.

4. Grammarly

Grammarly adalah aplikasi asisten penulisan berbasis kecerdasan buatan yang didirikan oleh Max Lytvyn, Alex Shevchenko, dan Dmytro Lider.

Grammarly bisa diakses secara gratis dengan kemampuan AI yang terbatas. Meski demikian, pengguna bisa menggunakan fitur-fitur dasarnya, seperti mendeteksi kesalahan tata bahasa, ejaan, tanda baca, hingga penyempurnaan gaya bahasa.

5. ELSA Speak

Elsa Speak adalah aplikasi yang dirancang khusus untuk membantu pengguna belajar pelafalan (pronunciation) dalam bahasa Inggris dengan bantuan kecerdasan buatan.

Aplikasinya bisa diakses secara gratis dengan fitur terbatas. Namun, pengguna masih tetap bisa menikmati fungsi utamanya, yaitu menganalisis ucapan dan memberikan umpan balik jika ada kesalahan pada bunyi huruf.

6. Leonardo AI

Leonardo AI merupakan platform kreatif berbasis AI yang dapat menghasilkan gambar, video, hingga tekstur 3D berkualitas tinggi.

Aplikasi ini bisa diakses secara gratis melalui sistem kuota harian. Fasilitas yang diberikan cukup banyak, mulai dari AI Canvas untuk mengedit gambar, pembuatan video dari teks atau gambar diam, hingga kemampuan melatih model kustom sesuai gaya pengguna.

7. Gamma

Merupakan aplikasi yang dapat membantu membuat konten berbasis kecerdasan AI yang dapat diakses secara gratis dengan kredit terbatas.

Aplikasi Gamma akan membantu pengguna menyusun presentasi, dokumen, dan situs web, melalui instruksi teks atau prompt.

8. Wegic

Di aplikasi Wegic, pengguna tidak lagi menggunakan sistem drag and drop untuk membuat website, tetapi melalui interaksi percakapan sederhana dengan bantuan teknologi AI.

Dengan begitu, pemilik usaha dan pemula bisa membuat website dalam waktu hitungan detik saja.

9. Claude

Claude adalah aplikasi AI berbasis bahasa (LLM) yang berfungsi sebagai asisten berpikir dan penulis yang handal.

Mereka tidak hanya membantu pengguna memproses informasi teks dalam jumlah besar, tetapi juga membantu pengguna dalam pembuatan pengkodingan, hingga analisis data.

Bagian terbaiknya, semua fasilitas itu bisa diakses secara gratis, dengan kredit terbatas.

10. Synthesia

Synthesia akan membantu seluruh pengguna untuk membuat video professional tanpa memerlukan kamera, mikrofon, atau aktor sungguhan, melainkan menggunakan avatar digital yang dapat berbicara sesuai dengan teks yang diinput.

Fasilitas yang diberikan cukup menggiurkan, mulai dari 230+ pilihan avatar hingga pengisi suara dalam 160+ bahasa.

Bagi yang tertarik, bisa mencoba aplikasi ini secara gratis dalam versi terbatas, sekitar 10 menit per bulan.