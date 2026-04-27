9 Aplikasi Drama China Gratis Terbaik, Nonton Sepuasnya Tanpa Bayar!

Tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap drama China (drachin) dipengaruhi oleh kemudahan akses, alur cerita yang menarik, serta budaya yang unik.

Banyak penonton kini mencari aplikasi gratis dan legal agar bisa menikmati tontonan tanpa kendala bahasa, dengan kualitas video yang baik, sekaligus terhindar dari risiko iklan berlebihan atau virus dari situs ilegal.

Aplikasi resmi umumnya sudah menyediakan subtitle bahasa Indonesia yang rapi serta resolusi tinggi, seperti HD hingga 4K, bahkan bisa diakses gratis dengan dukungan iklan.

Bagi Anda yang ingin menikmati drama China dengan cerita seru, visual berkualitas, dan subtitle Indonesia yang memudahkan, pilihan aplikasi nonton drama China gratis ini bisa menjadi solusi praktis untuk menemani waktu santai Anda.

Daftar Aplikasi Drama China Gratis

Berikut adalah aplikasi drama China gratis yang bisa menjadi pilihan terbaik untuk Anda yang ingin menikmati berbagai tontonan seru dengan mudah, praktis, dan tentunya legal:

1. iQIYI

iQIYI adalah platform streaming video populer asal Tiongkok yang sering dijuluki sebagai “Netflix-nya China”.

Platform ini dikembangkan oleh iQIYI, Inc. dengan dukungan dari raksasa teknologi Baidu, sehingga tidak heran jika kualitas dan koleksinya sangat besar.

Di dalam aplikasi ini, Anda bisa menemukan ribuan drama China (drachin), anime, hingga variety show yang sudah dilengkapi dengan subtitle bahasa Indonesia, sehingga memudahkan Anda dalam memahami alur cerita.

Salah satu keunggulan utama iQIYI adalah aksesnya yang fleksibel, karena Anda bisa menikmati banyak konten secara gratis dengan dukungan iklan, selain juga tersedia opsi berbayar untuk pengalaman lebih maksimal.

Dari segi kualitas, iQIYI sudah mendukung resolusi tinggi hingga HD, bahkan 4K untuk pengguna VIP, sehingga pengalaman menonton terasa lebih memuaskan.

Selain itu, pilihan genre yang tersedia juga sangat beragam, mulai dari romansa, fantasi, hingga aksi, membuatnya cocok untuk berbagai selera Anda.

Dengan katalog gratis yang luas, banyak drama China populer yang bisa ditonton tanpa biaya, cukup dengan menonton iklan.

Hal ini menjadikan iQIYI sebagai salah satu pilihan aplikasi terbaik untuk menikmati drama China secara legal, aman, dan tetap berkualitas tinggi.

2. Bilibili (Bstation)

Bilibili, yang juga dikenal dengan nama Bstation, merupakan platform streaming video asal Tiongkok yang didirikan oleh Xu Yi pada tahun 2009.

Platform ini dikenal luas sebagai “YouTube-nya Tiongkok”, khususnya di kalangan generasi muda.

Fokus utama Bilibili adalah anime, donghua (animasi Tiongkok), dan drama, namun koleksi drama China di dalamnya juga sangat melimpah.

Bstation menyediakan ribuan episode drama China yang dapat ditonton secara legal, gratis, dan dalam kualitas HD, lengkap dengan subtitle bahasa Indonesia yang rapi.

Platform ini dikembangkan oleh Bilibili Inc. (Shanghai Hode Information Technology Co., Ltd.) dan terus memperbarui koleksi kontennya secara rutin, sehingga Anda tidak akan kehabisan tontonan.

Salah satu keunikan Bilibili adalah fitur komunitas interaktifnya, yaitu bullet comments atau komentar melayang yang memungkinkan pengguna berinteraksi langsung saat menonton, sehingga pengalaman menonton terasa lebih hidup.

Dari sisi kelebihan, Bstation menawarkan akses gratis dengan iklan, kualitas video yang baik, serta keamanan karena bukan platform ilegal.

3. Rakuten Viki

Rakuten Viki adalah platform streaming video global yang dimiliki oleh perusahaan internet besar asal Jepang, yaitu Rakuten.

Aplikasi ini berfokus pada konten Asia, termasuk drama dari Korea, China, Jepang, Taiwan, hingga Thailand.

Nama “Viki” sendiri merupakan singkatan dari Video dan Wiki, yang mencerminkan konsep uniknya sebagai layanan over-the-top (OTT) dengan sistem subtitle berbasis komunitas.

Artinya, subtitle yang tersedia dibuat oleh para penggemar (kontributor) dari berbagai negara, bahkan mendukung lebih dari 200 bahasa, termasuk bahasa Indonesia.

Hal ini membuat kualitas terjemahan di Viki terkenal sangat akurat dan cepat.

Dari segi koleksi, Rakuten Viki menyediakan ratusan hingga lebih banyak lagi judul drama China dengan berbagai genre, mulai dari romansa hingga aksi, yang terus diperbarui secara berkala.

Banyak konten yang dapat diakses secara gratis dengan iklan, dan aplikasi ini juga mendukung berbagai perangkat seperti Android, iOS, Apple TV, hingga web.

4. Migu Video

Migu Video, yang juga dikenal sebagai Migu TV, merupakan platform streaming legal asal Tiongkok yang menawarkan berbagai konten hiburan, mulai dari olahraga, acara hiburan, hingga drama China.

Aplikasi ini dikembangkan dan dikelola oleh Migu Co., Ltd., yang merupakan anak perusahaan dari China Mobile, salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Tiongkok.

Meskipun koleksi drama China di Migu Video tidak sebanyak platform besar seperti iQIYI atau Tencent Video, kontennya tetap cukup variatif dan mencakup berbagai genre populer yang terus diperbarui.

Salah satu keunggulan utama Migu Video adalah banyaknya konten gratis yang bisa diakses tanpa perlu berlangganan, bahkan dalam banyak kasus pengguna tidak perlu melakukan registrasi akun terlebih dahulu untuk mulai menonton.

Hal ini tentu memberikan kemudahan tersendiri bagi Anda yang ingin langsung menikmati tontonan tanpa proses yang rumit.

Di luar drama, platform ini juga unggul dalam menyediakan tayangan olahraga langsung dan konten hiburan lainnya.

Dengan akses gratis, konten yang cukup beragam, serta kemudahan penggunaan, Migu Video menjadi alternatif menarik bagi Anda yang ingin mencari drama China yang mungkin tidak tersedia di platform lain atau yang cenderung lebih niche.

5. WeTV

WeTV adalah aplikasi streaming video dengan model freemium (gratis dan berbayar) yang merupakan bagian dari Tencent Video, salah satu raksasa teknologi terbesar di Tiongkok.

Aplikasi ini dimiliki oleh Tencent Holdings Ltd., perusahaan teknologi multinasional besar yang didirikan oleh Ma Huateng (Pony Ma).

Aplikasi ini diluncurkan untuk pasar internasional, termasuk Indonesia, pada akhir tahun 2019, dan sejak itu menjadi salah satu platform populer untuk menonton drama Asia, khususnya drama China.

WeTV menawarkan ratusan judul konten, termasuk lebih dari 80 drama menarik yang bisa diakses secara gratis, dengan pembaruan rutin yang mencakup berbagai genre, seperti romansa, fantasi, hingga aksi.

Salah satu keunggulan utama WeTV adalah tersedianya subtitle bahasa Indonesia yang akurat dan cepat, sehingga sangat membantu penonton dalam mengikuti cerita.

Selain itu, aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur download yang memungkinkan Anda menonton secara offline, serta dukungan resolusi tinggi hingga 4K Ultra HD dengan antarmuka yang ramah pengguna.

Menariknya lagi, jadwal tayang di WeTV sering kali disinkronkan dengan penayangan di China, sehingga Anda bisa mengikuti episode terbaru hampir secara bersamaan.

6. Viu

Viu merupakan platform streaming video OTT terkemuka asal Hong Kong yang dioperasikan oleh PCCW Media Limited.

Aplikasi ini dikenal luas karena menyediakan ribuan jam konten hiburan Asia, termasuk drama China, Korea, Jepang, hingga Thailand, sehingga menjadi salah satu pilihan favorit bagi pencinta tayangan Asia.

Dalam konteks drama China, Viu menonjol sebagai salah satu aplikasi terbaik karena menawarkan banyak konten gratis yang legal, lengkap dengan subtitle bahasa Indonesia, kualitas video HD, serta tampilan antarmuka yang ramah pengguna dan mudah dinavigasi.

Viu sendiri menyediakan ratusan judul drama China dengan beragam genre, mulai dari romansa, sejarah, hingga komedi, dan koleksinya terus diperbarui secara rutin sehingga pengguna selalu mendapatkan tontonan terbaru.

Dari sisi kelebihan, Viu menawarkan opsi akses gratis dengan iklan maupun paket berlangganan premium bagi yang ingin pengalaman lebih nyaman tanpa gangguan.

Hampir semua drama China di platform ini sudah dilengkapi dengan subtitle Indonesia yang memudahkan pemahaman cerita.

Selain itu, tersedia juga fitur download yang memungkinkan Anda mengunduh konten untuk ditonton secara offline, serta dukungan kualitas HD untuk pengalaman menonton yang jernih.

Viu juga dapat diakses di berbagai perangkat, seperti smartphone, tablet, hingga desktop, sehingga fleksibel digunakan kapan saja.

7. Catchplay+

Catchplay+ adalah layanan streaming Over-the-Top (OTT) premium yang berasal dari Taiwan dan berfokus pada penyediaan berbagai konten berkualitas tinggi, mulai dari film blockbuster Hollywood, film indie, serial internasional, hingga drama Asia seperti dari Taiwan, Korea, dan China.

Aplikasi ini cukup populer di Indonesia karena dikenal sering merilis film bioskop lebih awal dibanding platform lain, bahkan tidak lama setelah tayang di layar lebar.

Catchplay+ dikembangkan oleh Catchplay Group, perusahaan multinasional asal Taiwan yang telah bergerak di industri hiburan sejak tahun 2007.

Untuk memperluas jangkauan di Indonesia, Catchplay+ juga bekerja sama dengan PT MNC Vision Networks Tbk (MVN) sejak 2021, serta beberapa operator seluler seperti Telkomsel dan XL Axiata.

Dari segi koleksi, platform ini memiliki ribuan film dan serial, meskipun jumlah spesifik drama China dapat berubah seiring pembaruan konten.

Fokus utamanya sendiri lebih condong pada drama Taiwan, drama Korea, serta film China.

Salah satu keunggulan Catchplay+ adalah jaminan legalitas dan keamanan konten, lengkap dengan subtitle bahasa Indonesia yang akurat.

Selain itu, platform ini menawarkan fitur early access, di mana banyak film blockbuster tersedia lebih cepat dibanding layanan lain.

Kualitas video yang ditawarkan juga tinggi dan stabil, sehingga pengalaman menonton terasa nyaman tanpa gangguan buffering.

Menariknya, Catchplay+ juga memiliki model freemium melalui kategori LITE, yang memungkinkan Anda menonton beberapa konten secara gratis, seperti episode awal dari drama China populer atau melalui promo tertentu.

8. MangoTV

MangoTV adalah platform streaming resmi asal Tiongkok yang dikelola oleh mgtv.com Corporation bersama Hunan Broadcasting System.

Aplikasi ini telah berdiri sejak 26 Mei 2006 di Changsha, Hunan, dan merupakan bagian dari Mango Excellent Media yang masih berafiliasi dengan Hunan Broadcasting System, salah satu jaringan televisi besar di China.

MangoTV menawarkan ribuan konten hiburan, mulai dari drama China, acara varietas, hingga reality show premium yang banyak diminati.

Koleksi yang tersedia sangat beragam, mencakup berbagai genre, seperti romansa, historis, hingga program hiburan populer, sehingga pengguna memiliki banyak pilihan tontonan.

Salah satu keunggulan utama MangoTV adalah konten eksklusif yang diproduksi sendiri dan sering kali berasal dari Hunan Satellite TV, sehingga memberikan pengalaman menonton yang berbeda dibanding platform lain.

Selain itu, MangoTV menyediakan banyak konten gratis yang dapat diakses oleh pengguna umum, menjadikannya pilihan menarik bagi Anda yang tidak ingin berlangganan.

Platform ini juga mendukung subtitle multibahasa, termasuk bahasa Indonesia, bahkan dilengkapi fitur dubbing berbasis AI yang semakin memudahkan penonton dari berbagai negara.

Dari sisi kualitas, MangoTV menawarkan streaming video dalam resolusi tinggi (HD), sehingga pengalaman menonton tetap optimal.

9. Youku

Youku adalah platform streaming video terkemuka asal Tiongkok yang berada di bawah naungan Alibaba Group.

Aplikasi ini menyediakan ribuan konten hiburan berbahasa Mandarin, mulai dari drama, film, anime, hingga acara varietas yang diperbarui setiap hari.

Dengan koleksi yang sangat besar dan terus berkembang, Youku menjadi salah satu pilihan utama bagi penggemar drama China.

Aplikasi ini juga dikenal karena menyediakan konten yang legal dan selalu update, termasuk drama China terbaru dan populer yang banyak dicari penonton.

Salah satu keunggulan Youku adalah dukungan subtitle multibahasa, termasuk bahasa Indonesia, sehingga memudahkan pengguna dalam memahami cerita tanpa kendala bahasa.

Selain itu, aplikasi ini juga menawarkan antarmuka yang ramah pengguna serta fitur unduhan luring, sehingga pengguna dapat menikmati tontonan kapan saja tanpa harus terhubung ke internet.

Dari sisi akses, Youku menerapkan model freemium, di mana meskipun tersedia paket VIP untuk fitur tambahan, pengguna gratis tetap dapat menikmati banyak konten tanpa biaya.