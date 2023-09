Aplikasi JAKI dari Jakarta Smart City Kembali Raih Penghargaan Internasional

Aplikasi JAKI dari Jakarta Smart City kembali mendapatkan penghargaan bertaraf internasional. Kali ini, JAKI meraih Best in Future of Digital Innovaton dari IDC Future Enterprise Awards 2021 pada Kamis (7/10/2021).



Aplikasi pusat informasi dan layanan masyarakat resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu dinilai sebagai inovasi digital terbaik.



Menurut IDC Indonesia, platform JAKI memiliki pengaruh yang penting dalam menciptakan layanan satu atap bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.



"JAKI menggabungkan berbagai layanan yang berasal dari Pemerintah Daerah dan Pusat, serta pelaku usaha. Termasuk di dalamnya start-up pada satu platform digital," kata IDC Indonesia dalam keterangan tertulisnya



Aplikasi JAKI memberikan alternatif yang memudahkan masyarakat dalam berbagai aspek di kehidupan sehari-harinya, khususnya selama pandemi COVID-19.



"Selama pandemi, aplikasi JAKI menggantikan peran interaksi administrasi tatap muka dengan memanfaatkan pelayanan digital di segala bidang yang lekat dengan kehidupan masyarakat Jakarta, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, pemerintah dan layanan lain," tambah IDC Indonesia.



JAKI sebagai sebuah proyek transformasi digital Jakarta Smart City terpilih di antara lebih dari 1.000 nominasi berkualitas lintas negara di Asia Pasifik, seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Hong Kong, Taiwan, China, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru.



Pada tahun kelima penghargaan ini, IDC Future Enterprise Awards menganugerahi elemen atau lembaga yang memanfaatkan teknologi untuk menjawab tantangan ekonomi digital di tengah pandemi yang serba berubah.



Dengan memenangkan kategori ini, JAKI telah menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi inisiatif digital di pemerintahan, sebagai sebuah aplikasi untuk beragam solusi yang ditawarkan kepada warga DKI Jakarta.



Kemenangan ini juga mengantarkan Jakarta Smart City untuk melaju sebagai finalis dari Indonesia dalam penghargaan tingkat regional yang akan diumumkan pada 27 Oktober 2021 di IDC Digital Transformation (DX) Summit langsung dari IDC Arena, Singapura.