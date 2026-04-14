10 Aplikasi Jual Pulsa dan Token Listrik Termurah untuk Jualan

Ukuran Font Kecil Besar

Sekarang, beli pulsa dan token listrik bisa melalui m-banking, e-commerce, bahkan minimarket. Sayangnya, tidak semua wilayah memiliki akses yang sama, sehingga banyak orang yang kesulitan untuk membeli token di saat kondisi mendesak.

Situasi ini sebenarnya adalah peluang besar bagi mereka yang ingin mencari penghasilan tambahan. Dengan menggunakan aplikasi, kalian bisa berjualan pulsa, pembelian token listrik, hingga bayar tagihan bulanan di depan rumah.

Bisnis ini bisa memberikan keuntungan besar, terutama di daerah pedalaman desa dengan akses terbatas.

Kriteria Memilih Aplikasi Agen Pulsa Terbaik dan Terpercaya

Saat ini ada banyak perusahaan yang menyediakan layanan top-up pulsa dengan harga yang sangat mudah. Sebelum menggunakannya untuk berjualan, pastikan platform yang dipilih memiliki fasilitas lengkap dengan keamanan terjamin, agar bisnis berjalan dengan lancar.

Berikut adalah beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum memilih penyedia layanan top-up pulsa:

1. Kredibilitas

Pastikan penyedia layanan top-up pulsa yang dipilih memiliki kredibilitas yang baik. Anda bisa mengetahuinya dari rating yang ada di Google Play Store atau ulasan dari mitra agen yang telah menjalin kerjasama dengannya.

2. Harga Kompetitif

Pilih provider yang menawarkan harga kompetitif tanpa biaya tambahan tersembunyi. Hal ini menjadi sangat penting karena akan berdampak saat menentukan besar kecilnya keuntungan yang bisa diambil.

3. Layanan Responsif

Pilihlah penyedia yang memiliki layanan konsumen responsif dengan saluran komunikasi yang lengkap, mulai dari WhatsApp, telepon, hingga email.

Ini patut menjadi pertimbangan agar Anda bisa mendapatkan bantuan dengan cepat jika sewaktu-waktu terjadi kendala atau error saat melakukan transaksi.

4. Ketersediaan Produk dan Layanan

Pilihlah aplikasi yang menawarkan layanan terlengkap dan memenuhi segala kebutuhan pelanggan, mulai dari pulsa, paket internet, token listrik, hingga voucher game. Semakin banyak produk yang tersedia, semakin luas pula segmen pasar yang bisa dijangkau.

5. Keamanan dan Kemudahan Transaksi

Cek kembali apakah sistem keamanannya terjamin dan cara pembayarannya lengkap.

Pastikan mereka mendukung pembayaran melalui m-banking hingga berbagai jenis e-wallet agar kamu tidak repot dan bisa melayani pembeli dengan lebih cepat.

Aplikasi Jual Pulsa dan Token Listrik Termurah

1. Mitra Bukalapak

Mitra Bukalapak (Foto: Bukalapak)

Mitra Bukalapak hadir dengan beragam pilihan produk digital terlengkap, mulai dari pulsa, paket data, token listrik, layanan top-up e wallet, voucher game, serta pembayaran QRIS.

Mereka juga menghadirkan layanan pembayaran tagihan rutin seperti BPJS Kesehatan, PDAM, dan listrik.

Pendaftaran mitra dapat dilakukan secara gratis dan mudah melalui aplikasi. Selain mendapatkan akses ke produk digital dengan harga kompetitif, para mitra juga berkesempatan menikmati berbagai promo serta cashback menarik di setiap transaksi.

2. Pulsaku

Pulsaku (Foto: Google Play Store)

Pulsaku adalah platform PPOB (Payment Point Online Bank), di mana semua orang bisa berjualan pulsa dan token listrik secara gratis melalui situs resminya.

Pulsaku menawarkan beragam macam pilihan produk digital yang cukup beragam, seperti isi pulsa, paket internet, hingga pembayaran rutin seperti BPJS, listrik, gas, dan angsuran kredit.

Dengan modal mulai dari Rp50.000 saja, siapa pun bisa langsung memulai bisnis agen pulsa di hari yang sama setelah mendaftar.

3. Mitra Tokopedia

Mitra Tokopedia (Foto: Mitra Tokopedia)

Aplikasi yang dirancang khusus oleh Tokopedia untuk membantu pemilik toko, warung, maupun individu, meraih penghasilan tambahan dengan berjualan produk-produk digita.

Pilihan produk yang tersedia sangat beragam, mulai dari pengisian pulsa, paket internet, token listrik, hingga pembayaran tagihan rutin seperti PLN, PDAM, Telkom, dan lain sebagainya.

4. Mitra Shopee

Mitra Shopee (Foto: Shopee)

Aplikasi penjualan produk pulsa, paket data, dan produk digital lainnya dengan harga bersaing. Semua orang bisa bergabung menjadi Mitra Shopee dengan mendaftar langsung di aplikasi Shopee.

Produk digital yang ditawarkan sangat beragam, mulai dari isi pulsa, paket data, token listrik, voucher game.

Mitra juga bisa membuka layanan pembayaran tagihan bulanan seperti PLN, PDAM, Telkom, TV Kabel, PGN, hingga pembayaran SPinjam.

Bagian terbaiknya, beberapa produknya tidak dikenakan biaya administrasi, sehingga kamu bisa membelinya dengan harga yang lebih murah.

5. Fazz Agen

Fazz Agen (Foto: Fazz)

Fazz Agen (sebelumnya Payfazz) tidak hanya menyediakan layanan pulsa dan pembayaran tagihan, tetapi juga fitur transfer uang ke berbagai rekening bank.

Selain dari penjualan produk digital, mitra juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan melalui program afiliasi dengan mengajak orang lain bergabung menjadi agen.

Pendaftarannya gratis melalui aplikasi dan bisa langsung berjualan setelah akun terkonfirmasi.

6. M-Pulsa

M-Pulsa (Foto: App Store)

M-Pulsa adalah salah satu distributor dan agen pulsa murah di Indonesia. Kamu bisa mendaftar secara gratis melalui situs resminya dan langsung mengisi deposit modal untuk kebutuhan penjualan nantinya.

Hal yang disayangkan, layanannya sangat terbatas, seperti pulsa, paket internet, dan pembayaran tagihan rutin (PLN, PDAM, dan lainnya).

7. AstraPay

AstraPay (Foto: App Store)

AstraPay hadir sebagai aplikasi PPOB yang menawarkan solusi praktis belanja produk digital, mulai dari pulsa hingga pembayaran via QRIS dan transfer antarbank.

Selain itu, AstraPay juga menyediakan fitur merchant QRIS untuk menerima pembayaran dari perbankan atau e-wallet apapun.

Keunggulan lainnya, mereka menerapkan sistem reward dalam setiap aktivitas transaksinya.

Semakin sering bertransaksi, semakin besar pula peluang mendapatkan diskon atau promo yang bisa ditukar dengan poin yang didapat.

8. Klikoo

Klikoo (Foto: Klikoo)

Klikoo adalah aplikasi PPOB yang tersedia di Google Play Store yang menghadirkan produk digtal yang beragam.

Mulai dari pulsa dan paket data, token listrik, tagihan air, transfer antarbank, hingga voucher game dan top-up saldo pengemudi Maxim.

Pendaftarannya gratis bisa melalui aplikasi, namun, mitra wajib melakukan deposit pertama dengan saldo minimal Rp10.000.

9. KonterKu

KonterKu (Foto: KonterKu)

KonterKu adalah agen pulsa yang siap melayani transaksi selama 24 jam penuh, baik melalui aplikasi maupun situs resminya.

Namun, produk yang ditawarkan hanya sebatas produk-produk utama saja, seperti isi pulsa, paket internet, token listrik, tagihan PDAM, BPJS, hingga pembayaran angsuran kredit.

10. OttoDigital

OttoDigital (Foto: Play Store)

OttoDigital adalah platform PPOB yang menawarkan solusi pembayaran produk digital terlengkap, mulai dari QRIS, Virtual Account, hingga transfer bank.

Layanan yang ditawarkan sangat lengkap, mulai dari pulsa, e-wallet, air, hingga cicilan fintech.

Untuk bergabung, Anda bisa mendaftar melalui situs resmi dan mengisi formulir kerjasama. Setelah itu, tim OttoDigital akan menghubungi untuk verifikasi data.