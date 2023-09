Rekomendasi 8 Aplikasi Peta Mudik, Temukan Jalur Cepat dan Mudah

Tinggal menghitung hari lagi umat Islam akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ini juga menjadi pertanda masyarakat perantauan mulai mudik ke sejumlah daerah. Ada yang menggunakan transportasi darat, seperti kendaraan pribadi atau umum, hingga transportasi udara dan laut.

Anda yang ingin mudik dengan moda transportasi darat, tentunya perlu persiapan khusus. Pasalnya, Anda butuh peralatan tambahan untuk mendukung kelancaran saat mudik.

Peralatan itu adalah aplikasi peta dan pemantau jalur lalu lintas. Sangat berguna jika diinstall di smartphone untuk memprediksi jalur alternatif dan menghindari area-area titik kemacetan.

Aplikasi Peta Mudik untuk Pantau Jalur

1. Waze

Foto: waze.com

Tak perlu khawatir Anda akan tersesat ketika salah memilih jalur. Hal itu karena Waze akan menunjukkan jalan tercepat untuk sampai di tujuan Anda. Selain itu, aplikasi ini juga menginformasikan tentang rute jalur yang terkena macet.

Untuk menunjukkan kondisi lalu lintas di Waze ditandai dengan tiga warna, yakni abu-abu, kuning, dan merah. Abu-abu menunjukkan kondisi jalanan yang lancar, kuning untuk lalu lintas padat, dan merah untuk lalu lintas yang macet.

Informasi terkait estimasi biaya tol, restoran, hingga SPBU juga disediakan di Waze. Anda cukup hanya menginstall aplikasi ini di App Store dan Google Play Store.

2. NTMC TV

Foto: ntmcpolri.info

Keunggulan dari aplikasi NTMC TV adalah mampu menampilkan kondisi lalu lintas secara real time. Real time berarti kondisi lalu lintas akan disiarkan saat itu juga.

Tak hanya itu, bahkan aplikasi ini juga menawarkan fitur unggulan VoD (Video on Demand). VoD (Video on Demand) adalah fitur yang berfungsi untuk memantau kondisi jalan melalui video.

3. Here We Go

Foto: apkpure.com

Here WeGo sebenarnya termasuk dalam aplikasi lawas. Tetapi, sekarang berubah dan berkembang dengan versi baru. Tidak lengkap rasanya jika tidak men-download-nya karena aplikasi ini memiliki banyak fitur yang tepat yang dapat Anda manfaatkan.

Fitur unggulan yang banyak diincar adalah dapat digunakan tanpa koneksi internet. Tentunya walaupun tanpa koneksi internet, ia dapat menampilkan peta digital dan menyediakan navigasi suara saat Anda berkendara.

Semua peta dunia di aplikasi Here We Go dapat diunduh secara offline. Sementara itu, seperti halnya Google Maps hanya mengizinkan pengguna mengunduh sebagian dari peta dunia.

4. Travoy

Foto: apps.apple.com

Di tengah euforia masyarakat untuk kembali ke kampung halaman, PT Jasa Marga Tbk telah menghadirkan aplikasi Travoy yang kini telah dikembangkan dengan tujuh fitur utama. Salah satu pembaruan nya adalah dilengkapi navigasi seperti yang dimiliki oleh Google Maps dan Waze.

Selain itu, terdapat pembaruan user interface. Tampilan antarmuka pengguna baru ini menjadikan aplikasi Travoy lebih minimalis dan menarik, dan urutan fitur utama didasarkan pada kebutuhan pengguna.

Melalui serangkaian fitur ini diharapkan pemudik dapat mempersiapkan perjalanan mudik yang lebih aman, seperti terhindar dari penumpukan arus kendaraan di jalur kemacetan, kurangnya saldo e-Toll atau kesulitan mencari tempat pemberhentian rest area.

5. Google Maps

Foto: gettyimages

Aplikasi yang satu ini memang sudah tidak asing di telinga kita. Aplikasi buatan Google ini tidak hanya menunjukkan rute, tetapi juga bisa menunjukkan kondisi lalu lintas.

Selain itu, Google Maps juga menawarkan informasi lengkap seperti SPBU, tempat ibadah, dan restoran.

Apabila aplikasi Google Maps terasa cukup berat di memori ponsel, Anda bisa memilih alternatif lain, yaitu aplikasi Google Maps Go. Google Maps Go adalah varian Aplikasi Web Progresif ringan milik aplikasi Google Maps asli yang juga menyertakan dukungan navigasi di dalamnya.

6. JMCare

Foto: apkpure.com

Selain Travoy, PT Jasa Marga Tbk juga menghadirkan aplikasi peta digital dan pantau arus mudik lainnya, yakni JMCARe. Aplikasi ini resmi diluncurkan pada Desember 2016.

Pengguna dapat menikmati dua fitur utama yang disediakan, yakni fitur informasi dan fitur notifikasi. Fitur informasi memungkinkan pengguna jalan bisa menerima informasi tentang jalan tol selama 24/7 melalui Jasa Marga Traffic Information Center (JMTIC) di nomor 14080.

Sementara itu, fitur notifikasi memberikan informasi situasi lalu lintas di jalan tol secara real time kepada pengguna jalan dengan memanfaatkan fitur GPS.

7. GIS Hubdat

Foto: apkpure.com

GIS Hubdat memudahkan pemudik mencari jalur alternatif dan tempat terdekat seperti masjid, restoran, bengkel mobil, SPBU, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, aplikasi ini juga menyediakan peta offline dan kondisi lalu lintas CCTV terkini di lokasi terpilih berdasarkan situs RTTMC

8. NTMC Mudik

Foto: apkpure.com

NTMC Mudik punya fitur keunggulan yang tidak dimiliki oleh aplikasi lainnya, yaitu bisa mengakses informasi dari Jasa Marga, Jasa Raharja, bahkan selalu update terkait mudik di Info Publik.

NTMC Mudik juga punya beberapa fitur untuk mengakses informasi dari Jasa Marga, Jasa Raharja, bahkan selalu update mengenai informasi mudik di Info Publik. Menariknya, disediakan juga fitur informasi dari POLRI yang bisa diakses secara real time.