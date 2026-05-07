Apple Melibas Pasar, iPhone 17 Jadi Ponsel Terlaris Dunia di Awal 2026

Menurut laporan terbaru Counterpoint Research, iPhone 17 menjadi ponsel pintar terlaris di pasar global pada kuartal pertama 2026 dengan pangsa sekitar 6 persen dari total penjualan dunia. (Ilustrasi: Inilah.com/AI)

Dominasi Apple di pasar ponsel pintar global kian tak terbendung. Memasuki kuartal pertama (Q1) tahun 2026, raksasa teknologi asal Cupertino, California, AS ini resmi menempatkan iPhone 17 sebagai ponsel terlaris di dunia. Tidak tanggung-tanggung, seri terbaru ini menguasai pangsa pasar global sebesar 6 persen.

Berdasarkan laporan Global Handset Model Sales Tracker dari Counterpoint Research yang dirilis Kamis (7/5/2026), Apple sukses menyapu bersih tiga posisi teratas podium ponsel terlaris. iPhone 17 varian standar kokoh di urutan pertama, disusul oleh iPhone 17 Pro Max di posisi kedua, dan iPhone 17 Pro di tempat ketiga.

Menariknya, rapor hijau Apple tidak hanya datang dari model terbaru. Seri generasi sebelumnya, iPhone 16, tercatat masih bertaji di posisi keenam. Hal ini membuktikan bahwa loyalitas dan permintaan pasar terhadap perangkat Apple tetap tinggi meski model baru telah meluncur.

Spek 'Pro' yang Jadi Kunci Kemenangan

Analis senior Counterpoint, Harshit Rastogi, menilai keberhasilan iPhone 17 tahun ini disebabkan oleh strategi Apple yang memperkecil celah antara model standar dan varian Pro. Konsumen kini mendapatkan nilai lebih pada iPhone 17 versi reguler.

“Peningkatan spesifikasi pada model standar menjadi magnet utama. Kapasitas penyimpanan dasar kini mulai dari 256GB, fitur kamera yang diperbarui, hingga dukungan refresh rate layar 120Hz yang lebih mulus membuat pengguna merasa tidak perlu lagi melirik varian yang lebih mahal,” tulis Rastogi dalam laporannya.

Secara geografis, pertumbuhan Apple sangat agresif di pasar-pasar utama. Di China dan Amerika Serikat, iPhone 17 mencatat pertumbuhan dua digit. Kejutan besar justru datang dari Korea Selatan—markas besar pesaing utamanya—di mana penjualan iPhone 17 melonjak hingga tiga kali lipat sepanjang kuartal pertama tahun ini.

Samsung Galaxy A Kuasai Segmen Android

Meski Apple menguasai tiga besar, Samsung tetap menunjukkan kekuatannya di pasar massal. Dalam daftar 10 besar ponsel terlaris, lima posisi diisi oleh lini Samsung Galaxy A series.

Galaxy A07 4G tercatat sebagai ponsel Android terlaris pada periode ini, mengandalkan harga yang kompetitif bagi pasar menengah ke bawah. Sementara itu, Redmi A5 menjadi satu-satunya wakil dari Xiaomi yang berhasil merangsek masuk dan menutup daftar di posisi kesepuluh.

Counterpoint mencatat bahwa akumulasi penjualan dari 10 model terlaris ini menyumbang sekitar 25 persen dari total penjualan ponsel global. Ini merupakan angka konsentrasi penjualan tertinggi yang pernah tercatat dalam sejarah kuartal pertama.

Napas Panjang iPhone 17

Masa keemasan iPhone 17 diprediksi akan berlangsung lebih lama dari siklus biasanya. Hal ini seiring dengan menguatnya rumor bahwa suksesornya, iPhone 18, baru akan diperkenalkan pada musim semi 2027, bukan di akhir tahun 2026.

Penundaan peluncuran model baru ini diperkirakan akan menjaga nilai jual dan volume pemasaran iPhone 17 tetap stabil sepanjang sisa tahun 2026. Bagi Apple, ini adalah peluang emas untuk terus mengeruk keuntungan maksimal sebelum transisi ke generasi berikutnya.