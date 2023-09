Apple Resmi Rilis Seri iPhone 13, Ini Spesifikasi dan Harganya

Apple resmi merilis lini iPhone 13 yang terdiri dari empat model, yakni iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13, dan iPhone 13 mini.



Dibandingkan pendahulunya, yakni iPhone 12, semua model iPhone 13 kini dibekali dengan poni (notch) yang diklaim 20 persen lebih kecil. Selain itu, jajaran iPhone 13 ini juga ditenagai chipset terbaru, A15 Bionic, yang diklaim memiliki performa 50 persen lebih ngebut dibanding chipset kompetitor.



iPhone 13 juga menjadi lini iPhone pertama yang memiliki varian kapasitas penyimpanan 1TB. Kapasitas memori internal tersebut hadir di iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max.



Berikut ulasan lengkapnya:



iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max



Apple mengklaim iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max merupakan jajaran iPhone paling mumpuni yang pernah mereka buat.



"iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max merupakan jajaran iPhone paling pro kami dengan kemajuan terbesar untuk sistem kamera kami, masa pakai baterai terbaik yang pernah ada di iPhone, dan kinerja tercepat dari semua smartphone, menetapkan standar baru untuk iPhone dan iPhone," kata Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing at Apple.



Layar iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max telah dilengkapi teknologi Retina XDR dengan ProMotion, mendukung kecepatan refresh adaptif dari 10Hz hingga 120Hz. Layar keduanya masing-masing berukuran 6,1 inci dan 6,7 inci dengan panel OLED yang lebih efisien serta kecerahan di luar ruangan mencapai 1.000 nits.



iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max ditenagai chipset terbaru A15 Bionic. Dengan teknologi 5-nanometer, A15 Bionic menampilkan GPU 5-core yang diklaim mampu menghadirkan kinerja grafis hingga 50 persen lebih cepat daripada pesaing lainnya, sehingga ideal untuk menjalankan video maupun game berperforma tinggi.



CPU 6-core baru hadir dengan dua core berkinerja tinggi dan empat core efisiensi tinggi, mampu menghasilkan kinerja hingga 50 persen lebih cepat dibanding kompetitor lainnya.



A15 Bionic juga didukung Neural Engine 16-core baru yang mampu melakukan 15,8 triliun operasi per detik, memungkinkan komputasi pembelajaran mesin yang lebih cepat untuk pengalaman aplikasi pihak ketiga yang lebih optimal. Perangkat tersebut juga hadir dengan sistem operasi iOS 15 dan mendukung konektivitas 5G.







iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max dilengkapi kamera kamera ultrawide berukuran 12MP (f/1.8). Kamera berbidang pandang 120 derajat tersebut dapat digunakan untuk pengambilan gambar jarak dekat atau makro pada jarak 2cm.



Terdapat pula kamera telefoto 12MP (f/2.8) yang menghadirkan zoom optik 3x dan dan zoom digital 15x serta kamera lebar 12MP (f/1.5 ) yang memiliki sensor terbesar, mampu menangkap 2,2x lebih banyak cahaya dibanding generasi sebelumnya.



Kedua perangkat juga dilengkapi fitur seperti night mode dan sensor shift optical image stabilization (OIS) yang menstabilkan sensor sehingga gambar menjadi halus dan video stabil.



Pada video, terdapat mode Sinematik untuk transisi depth-of-field yang indah, video makro, time-lapse dan slo-mo, serta kinerja cahaya rendah yang lebih baik. Kedua model juga menawarkan alur kerja pro menyeluruh di Dolby Vision, dan ProRes yang ada untuk pertama kalinya.



Kapasitas baterai iPhone 13 Pro diklaim bertahan 1,5 jam lebih lama dibanding iPhone 12 Pro, sedangkan baterai iPhone 13 Pro Max bertahan hingga 2,5 jam lebih lama dibanding iPhone 12 Pro Max.



iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max tersedia dalam pilihan warna Sierra Blue, Silver, Gold, dan Graphite. Kedua perangkat juga akan tersedia dalam varian 128GB, 256GB, 512GB, dan 1TB.



Harga iPhone 13 Pro dibanderol mulai US$999 atau sekitar Rp14,2 juta, sedangkan iPhone 13 Pro Max dijual dengan harga mulai US$1.099 atau sekitar Rp15,7 juta.



iPhone 13 dan iPhone 13 mini



iPhone 13 dan iPhone 13 mini hadir dengan sejumlah inovasi terbaru, termasuk kamera dan chipset terbaru juga.



"Pelanggan kami mengandalkan iPhone setiap hari, itulah sebabnya kami membuat iPhone 13 dan iPhone 13 mini lebih bertenaga, lebih mumpuni, dan lebih menyenangkan untuk digunakan," kata Joswiak.



iPhone 13 dan iPhone 13 mini masing-masing tampil dengan layar berukuran 6,1 inci dan 5,4 inci yang dilengkapi fitur perisai keramik di bagian depan yang membuat layar menjadi lebih kuat. Kedua model memiliki peringkat IP68 untuk ketahanan air dan dirancang untuk terlindung dari tumpahan cairan.



Sistem kamera TrueDepth didesain ulang menjadi lebih kecil sambil tetap mengemas teknologi terobosan yang sama, termasuk Face ID.



Layar perangkat tersebut telah mendukung teknologi Super Retina XDR OLED, dengan peningkatan 28 persen, kecerahan luar ruangan maksimal pada 800 nits. Kecerahan puncak dapat lebih tinggi untuk konten HDR seperti foto dan video pada 1200 nits.



Baterai iPhone 13 menawarkan hingga 2,5 jam lebih lama daripada iPhone 12, sedangkan iPhone 13 mini menyediakan hingga 1,5 jam lebih lama dalam sehari daripada iPhone 12 mini.



iPhone 13 dan iPhone 13 mini dibekali dua kamera belakang yang disusun secara diagonal, terdiri dari kamera wide dan kamera ultrawide 12MP.



Kamera wide baru diklaim mampu menangkap hingga 47 persen lebih banyak cahaya. Sedangkan Kamera ultrawide baru mampu menangkap lebih banyak detail dalam cahaya rendah.



Kedua perangkat juga dilengkapi sensor-shift optical image stabilization (OIS) yang menstabilkan sensor sehingga gambar menjadi halus dan video stabil.







Terdapat mode sinematic ketika merekam video dengan efek kedalaman dan perubahan fokus otomatis. Fokus dapat diubah selama dan setelah pengambilan. Tingkat bokeh dapat disesuaikan di aplikasi Photo dan iMovie untuk iOS.



Kedua model juga menawarkan perekaman video HDR dengan Dolby Vision, didukung untuk 4K hingga 60 fps di semua kamera.



iPhone 13 dan iPhone 13 mini ditenagai chipset terbaru A15 Bionic. Dengan teknologi 5-nanometer, A15 Bionic menampilkan GPU 4-core yang diklaim mampu menghadirkan kinerja grafis hingga 30 persen lebih cepat daripada pesaing lainnya.



CPU 6-core baru hadir dengan dua core berkinerja tinggi dan empat core efisiensi tinggi, mampu menghasilkan kinerja hingga 50 persen lebih cepat dibanding kompetitor lainnya.



A15 Bionic juga didukung Neural Engine 16-core baru yang mampu melakukan 15,8 triliun operasi per detik, memungkinkan komputasi pembelajaran mesin yang lebih cepat untuk pengalaman aplikasi pihak ketiga yang lebih optimal.



Kedua perangkat tersebut juga hadir dengan sistem operasi iOS 15 dan mendukung konektivitas 5G.



iPhone 13 dan iPhone 13 mini hadir dengan pilihan warna Pink, Blue, Midnight, Starlight, dan (PRODUCT) RED yang tersedia dalam varian 128GB, 256GB, dan 512GB.



Harga iPhone 13 dibanderol mulai US$799 atau sekitar Rp11,3 juta, sedangkan iPhone 13 mini dijual dengan harga mulai US$699 atau sekitar Rp9,9 juta.



Jajaran iPhone 13 terbaru ini bisa mulai dipesan di AS mulai 17 September 2021 dan akan tersedia pada 24 September mendatang. Di Singapura, jajaran iPhone 13 ini juga mulai bisa dipesan pada tanggal yang sama. Kendati demikian, masih belum diketahui kapan iPhone terbaru ini dipasarkan di Indonesia.







Berikut daftar harga lengkap dari lini iPhone 13:



iPhone 13 Pro

- iPhone 13 Pro 128GB: US$999 (sekitar Rp14,2 juta)

- iPhone 13 Pro 256GB: US$1.099 (sekitar Rp15,7 juta)

- iPhone 13 Pro 512GB: US$1.299 (sekitar Rp18,5 juta)

- iPhone 13 Pro 1TB: US$1.499 (sekitar Rp21,3 juta)



Phone 13 Pro Max

- iPhone 13 Pro Max 128GB: US$1.099 (sekitar Rp15,7 juta)

- iPhone 13 Pro Max 256GB: US$1.199 (sekitar Rp17 juta)

- iPhone 13 Pro Max 512GB: US$1.399 (sekitar Rp20 juta)

- iPhone 13 Pro Max 1TB: US$1.599 (sekitar Rp22,8 juta)



iPhone 13

- iPhone 13 128GB: US$799 (sekitar Rp11,3 juta)

- iPhone 13 256GB: US$899 (sekitar Rp12,8 juta)

- iPhone 13 512GB: US$1.099 (sekitar Rp Rp15,7 juta)



iPhone 13 mini

- iPhone 13 mini 128GB: US$699 (sekitar Rp9,9 juta)

- iPhone 13 mini 256GB: US$799 (sekitar Rp11,3 juta)

- iPhone 13 mini 512GB: US$999 (sekitar Rp14,2 juta)