Apple Siapkan iPhone Layar Lengkung Edisi Khusus 20 Tahun

Merayakan 20 tahun iPhone pada 2027, Apple dikabarkan bakal merilis iPhone edisi spesial dengan layar melengkung di empat sisi hasil kerja sama dengan Samsung. (Foto: GSM Arena)

Raksasa teknologi Apple dikabarkan tengah menyiapkan kejutan besar untuk merayakan dua dekade perjalanan iPhone pada 2027 mendatang. Vendor asal Cupertino, Amerika Serikat (AS) ini disebut-sebut bakal menanggalkan pakem layar datar yang selama ini menjadi identitasnya.

Laporan dari GSM Arena, Sabtu (25/4/2026), menyebutkan bahwa bocoran ini datang dari informator teknologi ternama, Digital Chat Station (DCS). Apple konon sedang mengembangkan gawai spesial yang mengadopsi desain layar melengkung di keempat sisinya (quad-curved).

Gandeng Samsung Kembangkan Panel Spesial

Demi memuluskan proyek ambisius ini, Apple dikabarkan kembali menggandeng rival utamanya, Samsung, dalam pengembangan panel layar. Teknologi yang disiapkan pun tidak sembarangan.

Panel tersebut kabarnya tidak akan dilengkapi dengan polarizer, komponen yang biasanya digunakan untuk mengontrol pantulan cahaya pada layar. Sebagai gantinya, Apple akan menghadirkan layar melengkung dengan radius yang disesuaikan secara presisi demi kenyamanan visual pengguna.

Dobrak Tradisi Layar Datar

Langkah ini tergolong radikal bagi Apple. Selama hampir dua dekade, perusahaan yang didirikan Steve Jobs ini sangat setia dengan desain layar datar. Konsistensi Apple bahkan sempat membuat tren ponsel layar lengkung di ekosistem Android perlahan meredup dan kembali mengikuti jejak iPhone.

Sebagai catatan, tren layar lengkung sendiri sebenarnya bukan barang baru. Pabrikan Android sudah memulainya sejak 2014 dan sempat menjadi standar kemewahan ponsel flagship selama beberapa tahun.

Ambisi 'Full Screen' Tanpa Batas

DCS menyebut ambisi jangka panjang Apple adalah menciptakan tampilan 'layar penuh' sejati. Meskipun teknologi saat ini masih memiliki keterbatasan untuk membuat layar yang benar-benar membentang tanpa tepian, edisi ulang tahun ke-20 ini diproyeksikan menjadi lompatan teknologi paling signifikan sejak peluncuran iPhone X.

Hingga kini, Apple masih menutup rapat informasi mengenai detail teknis maupun nama resmi gawai tersebut. Namun, para pengamat meyakini bahwa 2027 akan menjadi babak baru bagi desain futuristik iPhone.