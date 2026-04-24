Apresiasi Nasabah Setia, Bank Mayapada Umumkan Pemenang Undian Mayapada Sensasi

Bank Mayapada resmi mengundi pemenang Mayapada Sensasi. Hadiah utama mobil listrik BYD Sealion 7 Premium diserahkan sebagai apresiasi nasabah mySAVING. (Foto: Dok. Bank Mayapada)

Ukuran Font Kecil Besar

PT Bank Mayapada Internasional Tbk secara resmi mengumumkan deretan pemenang program loyalitas nasabah bertajuk Mayapada Sensasi. Seremonial pengundian ini digelar di Gedung Mayapada Tower 2, Jakarta, pada Rabu (23/4/2026).

​Untuk memastikan transparansi dan integritas proses, pelaksanaan undian dilakukan di hadapan perwakilan Kementerian Sosial Republik Indonesia serta disahkan oleh notaris. Langkah ini diambil sebagai jaminan bahwa seluruh proses pemilihan pemenang dilakukan secara adil dan terbuka.

​Hadiah Mewah Mobil Listrik BYD Sealion 7

​Program Mayapada Sensasi merupakan bentuk apresiasi nyata perusahaan kepada para nasabah yang telah mempercayakan pengelolaan keuangan mereka melalui produk Tabungan mySAVING. Tak tanggung-tanggung, Bank Mayapada menghadirkan berbagai hadiah mewah dengan fokus pada keberlanjutan dan gaya hidup modern.

​Adapun rincian hadiah yang diberikan dalam periode ini meliputi:

​ 1 unit Mobil Listrik BYD Sealion 7 Premium (Hadiah Utama).

​ 3 unit Mobil Listrik BYD Dolphin Dynamic.

​ 6 unit Sepeda Motor Honda Beat CBS.

​ 25 voucher menginap di Holiday Inn Bali Sanur.

​50 voucher Medical Check Up di Mayapada Hospital.

​Dorong Budaya Menabung untuk Ekonomi Nasional

​Wakil Direktur Utama Bank Mayapada, Thomas Arifin, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pemenang. Menurutnya, tingginya partisipasi masyarakat dalam program ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya menabung tetap terjaga dengan baik.

​"Bank Mayapada berkomitmen untuk terus mendorong gerakan menabung di tengah masyarakat. Melalui program Mayapada Sensasi, kami berharap dapat menumbuhkan semangat membangun kebiasaan finansial yang sehat sebagai fondasi masa depan yang sejahtera," ujar Thomas.

​Ia menambahkan bahwa budaya menabung bukan sekadar instrumen pribadi, melainkan faktor penting yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan bagi perekonomian Indonesia secara makro.

Cara Cek Pemenang

​Program Mayapada Sensasi ini telah berlangsung sejak 1 Oktober 2025 hingga 31 Maret 2026. Peserta program mencakup nasabah setia pemilik tabungan mySAVING perorangan maupun nasabah baru yang membuka rekening dalam periode tersebut.

Bagi nasabah yang ingin mengetahui keberuntungannya, daftar lengkap nama pemenang serta tata cara pengambilan hadiah dapat diakses melalui situs resmi di www.bankmayapada.com atau akun media sosial resmi Bank Mayapada.