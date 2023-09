Apresiasi Pelaku Ekspor dan Mitra Eksportir, Mendag Zulhas Berikan Penghargaan Primaniyarta dan Primaduta 2022

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memberikan penghargaan Primaniyarta dan Primaduta 2022 sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi pelaku ekspor. Disaksikan Presiden Joko Widodo, penghargaan diberikan langsung oleh Mendag Zulhas pada saat pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) Ke-37, Rabu (19/10/2022) di ICE-BSD City, Tangerang, Banten.

Penghargaan Primaniyarta diberikan kepada 12 eksportir terpilih yang terus meningkatkan nilai ekspornya di masa pandemi serta menjadi pelopor pasar baru bagi Indonesia. Sedangkan penghargaan Primaduta diberikan kepada 16 buyer yang loyal sebagai mitra eksportir Indonesia.

"Saya sangat mengapresiasi kontribusi yang diberikan para pemangku kepentingan terhadap perkembangan ekspor Indonesia. Penghargaan ini diharapkan akan terus mendorong peningkatan ekspor nonmigas Indonesia dan memotivasi dunia usaha," kata Mendag Zulhas.

Penghargaan Primaniyarta merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan Pemerintah untuk para eksportir dalam meningkatkan ekspornya secara berkesinambungan. Kali ini penghargaan Primaniyarta diberikan dalam delapan kategori, yaitu Eksportir Pengembang Pasar Baru, Eksportir Digital, Eksportir Produk Berkelanjutan, Eksportir Produk Inovatif, Eksportir Produk Industri Manufaktur, Eksportir Produk Halal Dan Fesyen Muslim, Eskportir Pemula (Special Award), serta Kepala Daerah Pendukung Ekspor (Special Award).

Sedangkan penghargaan Primaduta diberikan kepada para pembeli luar negeri produk Indonesia yang secara kontinu dan loyal membeli produk Indonesia dengan tren yang terus meningkat. Penghargaan Primaduta kali ini diberikan untuk tujuh kategori, yaitu Importir Berkinerja, Importir Promotor Produk Indonesia, Importir Jasa, Importir Produk Usaha Kecil dan Menengah, Importir Produk Halal dan Fesyen Muslim, Diaspora Pendukung Ekspor, serta Perwakilan RI Pendukung Ekspor (Special Award).

"Penganugerahan penghargaan Primaniyarta diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi pelaku ekspor lainnya serta mendorong pertumbuhan jumlah pelaku ekspor tangguh dan berdaya saing. Sedangkan penghargaan Primaduta diberikan agar para importir dapat terus mempromosikan berbagai produk Indonesia yang diimpor," ucap Mendag Zulhas.

Penerima Tanda Penghargaan Primaniyarta 2022:

1. PT Sekar Laut Tbk2. PT Van Aroma

B. Kategori Eksportir Digital1. PT Bumilangit Entertainment Corpora2. PT Agate International

C. Kategori Eksportir Produk Berkelanjutan1. PT Mitratani Dua Tujuh2. PT Asia Pacific Yarn

D. Kategori Eksportir Produk Inovatif1. PT Bio Farma (Persero)2. PT Untung Bersama Sejahtera

E. Kategori Eksportir Produk Industri Manufaktur1. PT Alfo Citra Abadi2. PT Molindo Raya Industrial

F. Kategori Eksportir Produk Halal dan Fesyen Muslim1. PT Paragon Technology and Innovation

G. Kategori Eksportir Pemula (Special Award)1. PT Lestari Jaya Bangsa

H. Kategori Kepala Daerah Pendukung Ekspor (Special Award)1. Gubernur Provinsi Jawa Timur2. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara

Penerima Tanda Penghargaan Primaduta 2022:

1. Med Oil Company (Tunisia)2. Enerlife India Pvt Ltd (India)3. Koas Food BV (Belanda)

B. Kategori Importir Promotor Produk Indonesia1. Mattoo Sons (Pakistan)2. Aeon Co Ltd (Jepang)3. Hayder Elsiddiq Elneima and Sons Co Ltd (Sudan)

C. Kategori Importir Jasa1. Tirta Ayu Spa Nigeria (Nigeria)

D. Kategori Importir Produk Usaha Kecil dan Menengah1. Julie & Grace GmbH (Jerman)2. Moycor VIC (Spanyol)3. Ismail Taher Harraz (Mesir)4. Indo Puri (USA)

E. Kategori Importir Produk Halal dan Fesyen Muslim1. Sariraya Co Ltd (Jepang)2. Kewalram & Sons (Bahrain)

F. Kategori Diaspora Pendukung Ekspor1. Podkawa - Luckindo Trade and Service (Polandia)2. Qatar Indonesia Supermarket (Qatar)3. Livingstone International Pty Ltd (Australia)

G. Kategori Perwakilan Republik Indonesia Pendukung Ekspor (Special Award)1. Duta Besar LBBP RI untuk Peru merangkap Bolivia2. Duta Besar RI untuk Mesir3. Konsul Jenderal RI untuk Istanbul.